Крымский мост стал героем художественного фильма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Художественный фильм про мост через Керченский пролив покажут в отечественных кинотеатрах осенью этого года, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Режиссер Тигран Кеосаян и оператор-постановщик Игорь Клебанов сняли романтическую комедию "Крымский мост. Сделано с любовью!". Автор сценария киноленты – Маргарита Симоньян, музыку для фильма написал Сергей Трофимов. В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом", — говорится в сообщении.

Фильм выйдет в прокат осенью. Премьера в российских кинотеатрах состоится 1 ноября.

Автор сценария киноленты Маргарита Симоньян рассказала, что это фильм о любви в обстоятельствах стройки Крымского моста.

"Он начинается в 40-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту. Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча – капитана катера – полностью списан с человека со стройки", — приводит инфоцентр слова Симоньян.

Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. Действие развернулось на участках, где погружались сваи, бетонировались опоры и устанавливались металлические пролеты Крымского моста. Актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями художественного фильма.

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"Мы работали в условиях реальной стройки и очень благодарны строителям, которые позволили нам это сделать. Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника. Непридуманная атмосфера большой стройки, вокруг которой разворачиваются все события фильма", — рассказал Кеосаян.

В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители Крыма и Кубани.

"Развязка в истории моего персонажа по сценарию происходит как раз в день открытия моста. Я играю крымского татарина. Специально для этой роли отрастил бороду. Это фильм больше про отношения между людьми, нежели стройку. Но мост, он завораживает. Масштабы поражают: столько людей, столько техники, такая мощь", — рассказал Никоненко.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.