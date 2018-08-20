Рок-фестиваль "Чернозем" под Тамбовом за три дня посетили 37 тысяч человек

ТАМБОВ, 20 авг — РИА Новости. Крупнейший в Центральной России рок-фестиваль "Чернозем", который прошел под Тамбовом, за три дня собрал в целом около 37 тысяч зрителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, перед тамбовчанами и гостями региона выступили 18 рок-групп и исполнителей.
"Многие завсегдатаи массовых фестивалей не первый год отмечают, что тамбовский "Чернозем" во многом превосходит другие фесты именно своей организацией. На территории "Чернозема" создается вся необходимая для комфорта зрителей и музыкантов инфраструктура.
Общественный транспорт, парковки, душевые, камеры хранения, бесплатные Wi-Fi, вода, а также чай и кофе для ночующих в палаточном лагере", — сказал представитель пресс-службы.
В финальный день фестиваля вместе с 15 тысячами зрителей рок-музыку слушал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Руководитель региона поблагодарил организаторов за их энтузиазм, профессионализм и тот замечательный праздник, который четыре года подряд они дарят жителям и гостям Тамбова, отметил значимость "Чернозема" для развития событийного туризма на Тамбовщине, его уникальность.
"Конечно, рок-фестивалю нужна поддержка, и мы ее обеспечим. У меня есть свои мысли по структуре, сервису этого события. Тем более, в следующем году "Чернозем" отпразднует первый юбилей. Пятилетие проведем с размахом, а потом поборемся за первое место среди федеральных рок-фестивалей", — приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что рок-фестиваль "Чернозем" проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и губернатора Александра Никитина. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards называла "Чернозем" одним из лучших культурных мероприятий в ЦФО. По данным агентства ТурСтат в 2018 году "Чернозем" вошел в десятку лучших опен-эйр фестивалей в России.