Рок-фестиваль "Чернозем" под Тамбовом за три дня посетили 37 тысяч человек

ТАМБОВ, 20 авг — РИА Новости. Крупнейший в Центральной России рок-фестиваль "Чернозем", который прошел под Тамбовом, за три дня собрал в целом около 37 тысяч зрителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, перед тамбовчанами и гостями региона выступили 18 рок-групп и исполнителей.

Официальные автобусные туры на тамбовский рок-фестиваль были организованы из десятка российских городов. Зрителями фестиваля стали представители Белгорода, Борисоглебска, Брянска, Владимира, Иваново, Костромы, Ярославля, Воронежа, Кирова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Саранска, Саратова, Тулы, Удмуртии.

"Многие завсегдатаи массовых фестивалей не первый год отмечают, что тамбовский "Чернозем" во многом превосходит другие фесты именно своей организацией. На территории "Чернозема" создается вся необходимая для комфорта зрителей и музыкантов инфраструктура.

Общественный транспорт, парковки, душевые, камеры хранения, бесплатные Wi-Fi, вода, а также чай и кофе для ночующих в палаточном лагере", — сказал представитель пресс-службы.

В финальный день фестиваля вместе с 15 тысячами зрителей рок-музыку слушал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Руководитель региона поблагодарил организаторов за их энтузиазм, профессионализм и тот замечательный праздник, который четыре года подряд они дарят жителям и гостям Тамбова, отметил значимость "Чернозема" для развития событийного туризма на Тамбовщине, его уникальность.

"Конечно, рок-фестивалю нужна поддержка, и мы ее обеспечим. У меня есть свои мысли по структуре, сервису этого события. Тем более, в следующем году "Чернозем" отпразднует первый юбилей. Пятилетие проведем с размахом, а потом поборемся за первое место среди федеральных рок-фестивалей", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что рок-фестиваль "Чернозем" проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и губернатора Александра Никитина. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards называла "Чернозем" одним из лучших культурных мероприятий в ЦФО. По данным агентства ТурСтат в 2018 году "Чернозем" вошел в десятку лучших опен-эйр фестивалей в России.

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