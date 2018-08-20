Международный фестиваль моноспектаклей Solo объявил программу

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Моноспектакль по Библии от звезды итальянской сцены Роберто Латини, страсти по Достоевскому от БДТ им. Товстоногова, спектакль по Брехту легендарного немецкого театра Берлинер ансамбль вошли в программу одиннадцатого по счету фестиваля Solo, который пройдет в Москве с 1 по 11 октября.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе организатора фестиваля Театрального центра "На Страстном", нынешняя программа Solo в равной степени поделена между крупнейшими европейскими театрами и яркими представителями авангардной театральной молодежи. Лучшие свои работы в жанре моноспектакля покажут театры из Франции, Германии, Италии и Люксембурга, а российскую программу представят коллективы из Екатеринбурга, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего в рамках театрального смотра будет показано 11 спектаклей.

Начнется фестиваль с громкого события — моноспектакля "Жестяной барабан" Берлинер ансамбля — театра с мировой известностью, чьим создателем стал Бертольд Брехт.

Ученик знаменитого клоуна Полунина — актер, режиссер, хореограф Антон Адасинский представит постановку "Последний клоун на земле", сочетающую в себе пантомиму, клоунаду, танец и видеоинсталлляцию. Эта работа будет показана в Москве на фестивале Solo после мировой премьеры, которая состоялась в Дрездене.

В числе звездных гостей — Роберто Латини и Евгений Гришковец. Итальянский актер и режиссер, поклонник сценических метаморфоз представит спектакль "Песнь песней" по самому великому и загадочному материалу мировой литературы Библии. Гришковец, каждая новая работа которого становится событием фестиваля и по сложившейся традиции завершается неформальной встречей со зрителем, на этот раз представит неожиданную премьеру — спектакль в жанре предисловия к роману, который так и называется "Предисловие".

Большой драматический театр им. Товстоногова приедет с моноспектаклем "Кроткая" по Достоевскому в исполнении народного артиста России и Украины Валерия Ивченко.

Сюрпризом для московских театралов станет приезд в Москву Национальных театров из Руана и Люксембурга, спектакли которых не найти на афишах многочисленных фестивалей российской столицы. Национальный драматический центр Нормандии и города Руана представит завоевавший множество европейских наград моноспектакль "Починять живых" по роману Мейлис де Керангаль о пересадке сердца. Национальный театр Люксембурга покажет моноспектакль" Ленц" по повести Георга Бюхнера.

За театральный авангард на фестивале отвечают выпускник " Мастерской Брусникина" Василий Буткевич и актер и режиссер Антон Мозгалев, выступавший со своими постановками в Эдинбурге, Лондоне и Париже по приглашению Пьера Кардена. Буткевич представит свою первую сольную работу "Сонм", а Мозгалев — современную авторскую версию шекспировского "Макбета".

Русский психологический театр можно будет увидеть в работах из Екатеринбурга — "Хомо чудикус" и Санкт- Петербурга — " Сибирь".