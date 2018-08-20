Сюрреализм по-русски: московский инженер рисует комиксы о жизни горожан

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Московский художник Антон Гудим выкладывает в соцсети комиксы о жизни в мегаполисе. Его главный прием — находить неожиданные и порой абсурдно смешные повороты в будничных ситуациях. У него уже почти 700 тысяч подписчиков на разных интернет-платформах, но он не стремится к публичности и продолжает работать инженером сетевых технологий. Художник рассказал корреспонденту РИА Новости, как видеть необычное в будничном и что у него общего с Бэнкси.

© Антон Гудим Работа художника Антона Гудима © Антон Гудим Работа художника Антона Гудима

О популярности и доходах

"Тот самый случай, когда без моего на то желания рисунок разлетелся по Сети. Навыки рисования у меня были всю жизнь: в детстве мы с братом делали комиксы, в школе и институте я развлекал себя рисованием на скучных лекциях. Это умение я никак особо не развивал, а просто использовал время от времени. Как-то раз одна из работ попала в соцсети. Это и послужило началом моей интернет-деятельности. Кстати, я никогда не рассматривал жанр комикса как окончательный формат, это всего лишь один из вариантов презентации идей.

Выставки у меня еще не было, но я готовлюсь к ней и надеюсь, что получится провести ее этой осенью".

О разнице восприятия иностранцами и россиянами

"То, какие комментарии к моим работам оставляют пользователи, зависит от ресурса. Если брать инстаграм, то там часто пишут lmao (смеюсь до колик. — Прим. ред.), genius (гениально. — Прим. ред.). А в русскоязычных сегментах может быть и негатив: не ту модель танка нарисовал, куст похож на морковь или тень не так падает. В общем, люди у нас очень активно подмечают неточности и ошибки".

© Антон Гудим Работа художника Антона Гудима © Антон Гудим Работа художника Антона Гудима

О вдохновении

"Я потребляю много разной информации каждый день, и все это влияет: рисунки, музыка, книги, окружение, разговоры. Это оседает в голове, а потом может всплыть в любой момент, например, когда я нахожусь в поисках идей или же абсолютно случайно.

© Антон Гудим Работа художника Антона Гудима © Антон Гудим Работа художника Антона Гудима

В последнее время я просто записываю потенциально интересные истории или ситуации, которые потом можно обыграть в рисунках. Эти заметки хранятся у меня, и иногда их время приходит: нахожу любопытные аналогии с реальностью. Главная моя цель — узнать пределы своего воображения, поэтому я рисую то, что интересно мне самому".

© Антон Гудим Работа художника Антона Гудима © Антон Гудим Работа художника Антона Гудима

О публичности и Бэнкси

"Скрывая свое лицо, я не пытаюсь подражать Бэнкси, он мне не импонирует. Просто меня привлекает возможность жить обычной жизнью, мне так комфортно. Если уж быть известным, то за счет своих работ, а не за счет публичности".