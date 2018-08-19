У русских я научилась работать: правила жизни легендарной Коко Шанель

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Сирота из приюта и певица кабаре, она стала первой женщиной-модельером, заставившей мир одеваться по своим лекалам. В ее жизни были не только успех и множество влиятельных поклонников, но и обвинения в сотрудничестве с нацистской Германией, и период забвения. О Коко Шанель, родившейся ровно 135 лет назад, — в материале РИА Новости.

Любовь к простоте

Главное, что дала Шанель женщинам, — свобода и умение лаконично и в то же время элегантно одеваться. Еще начинающей портнихой она часто сокрушалась, что за перьями, украшениями и помадой не видно самой женщины. По ее словам, турнюры, возвышаясь над задами, превращали женщин в гусынь. Длинные подолы сметали с улиц грязь. Запах пота заглушали духами, выливая на себя целые флаконы.

На публике умопомрачительная женщина буквально проплывала, шурша шелками и покачивая перьями на огромной шляпе. В действительности процесс одевания превращался в настоящий кошмар: ни надеть, ни снять все это самой было невозможно.

"Корсеты затягивались горничными, иногда даже вдвоем, все зашнуровывалось, завязывалось, укреплялось, закалывалось, завивалось, подкладывалось, подшивалось… Только чтобы женщина могла медленно пройтись, демонстрируя себя", — вспоминала Шанель.

Ее главным оппонентом в те годы был знаменитый модельер Поль Пуаре, который видел женщину именно такой: томной, хрупкой, роскошно одетой, нуждавшейся в помощи во всем, даже при передвижении.

Шанель категорически не понимала такого подхода и возмущалась: "Какого черта я должна быть беспомощной, если вполне могу не только ходить, но и бегать, не только вздыхать, но и ругаться?"

У самой Коко никогда не было ни полного корсета, ни турнюра, ни роскошного платья. То, что они с сестрой Адриенной шили для себя, немилосердно экономя каждый сантиметр ткани, отличалось от нарядов светских дам, как "черный хлеб от пирожных".

Она полагала, что элегантность без удобства невозможна — если, конечно, женщина не хочет быть "просто малоподвижной куклой в витрине магазина, разряженной и глупой". В итоге она научила женщин ходить без корсетов, носить пижамы, делать стрижки. Укоротила юбки. Правда, до последнего считала, что укорачивать юбки выше колен нельзя.

© AP Photo Модель в костюме от Коко Шанель, 1959 год © AP Photo Модель в костюме от Коко Шанель, 1959 год

Делать все наоборот

"Когда я что-то не могу как все, делаю наоборот, обычно получается хорошо", — таков был главный жизненный принцип Габриэль Шанель.

Переменам в моде, конечно же, способствовала и Первая мировая война. "В госпиталь не отправишься в корсете с турнюром, громадной шляпе или со множеством оборок на блузе. Дамам, ставшим добровольными сестрами милосердия, срочно понадобились именно мои модели — простые и удобные!" — объясняла Коко.

Дамы по достоинству оценили удобство новой одежды. Парижу военных лет было не до скандалов, а когда война закончилась, то оказалось, что возвращаться к довоенной моде женщины просто не хотят.

"Мода — это то, что можно носить, что с подиумов выйдет на улицу, что станут копировать, чему будут подражать", — не уставала повторять Коко. Однажды, еще до войны, сделала себе стрижку. На самом деле это был акт отчаяния после расставания с любимым. А в итоге получилось, что она в очередной раз ввела новую моду.

В тот вечер Коко отправилась в театр. Она вспоминала, что весь партер смотрел в сторону ее ложи. Буквально на следующий день модницы Парижа постриглись.

© AP Photo Французский модельер Коко Шанель в компании танцоров Сержа Лифарь и Жака Шазо. 20 июля 1970 © AP Photo Французский модельер Коко Шанель в компании танцоров Сержа Лифарь и Жака Шазо. 20 июля 1970

"Это было подобно эпидемии — волосы подстригли все, кто мог, даже дряхлые старухи. Нет, стриженые женщины бывали и раньше, но с них никто не брал пример, напротив, либо считали жертвами, либо откровенно сторонились", — писала в своих мемуарах Шанель.

Всю жизнь она переделывала вкус. Сначала собственный и своей сестры, потом светских дам, которые ее окружали, а затем — всего мира.

"И мир подчинился!" — с нескрываемой гордостью констатировала Шанель. С годами ей все больше нравилось, когда ее называли не просто мадемуазель, а Великая Мадемуазель.

Маленькое черное платье

Одно из главных ее свершений — маленькое черное платье, ставшее неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины. Как и короткая стрижка, это было делом случая.

Сидя в театре, Коко пыталась найти взглядом кого-то из знакомых: "Искала и не могла отыскать, но не потому, что толпа была слишком большой, она была слишком пестрой".

© AFP 2018 / Patrick Kovarik Платья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год © AFP 2018 / Patrick Kovarik Платья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год

После спектакля дома она перебирала свой гардероб и поняла: лишь черное выглядело по-настоящему элегантным. "В те годы, когда появилось маленькое черное платье, я была абсолютной законодательницей моды", — писала Шанель.

И все же поначалу черное платье не оценили. Черный считался цветом траура, и кутюрье обвиняли в том, что она заставила играть парижанок в бедность. Однако со временем все сомнения отпали.

Духи "Шанель № 5"

Габриэль Шанель считала, что у каждой женщины должен быть свой запах. Она говорила: "Женщина не имеет права пахнуть тем, мимо чего она проходила, — пищей, пылью, сыростью и уж конечно потом! А еще она не должна пахнуть цветочной оранжереей, втиснутой в расфуфыренный флакон".

Итог ее многолетних размышлений и поисков — знаменитые духи "Шанель № 5". Таким был номер пробника, представленного разработчиком.

Аромат, флакон и даже этикетка воплощали ее главную идею — идею лаконичной элегантности.

© AP Photo / Hiroko Masuike, File Духи Chanel No. 5 © AP Photo / Hiroko Masuike, File Духи Chanel No. 5

Дружба с русской эмиграцией

Благодаря одной из своих подруг молодая, но уже богатая и известная Коко стала вхожа в круг парижской богемы. Тогда-то она и познакомилась с русскими, которых во французской столице всегда было много.

Дружила со Стравинским (композитору с семьей она на время предоставила свою виллу) и Дягилевым — Дягом, как называли его близкие. Русскому импресарио Шанель, по ее словам, даже помогала финансово — давала деньги на его постановки.

"Дягилев в своем роде сумасшедший, но это благородное сумасшествие. Некоторые думают, что главным делом его жизни были "Русские сезоны". Нет, главным делом его жизни было создать у нас господство русского духа, заставить полюбить все русское", — отмечала она.

В чем-то это было схоже с тем, что делала сама Коко. Она приучила мир носить такую одежду, которая нравилась ей. Дягилев хотел, чтобы европейцы полюбили все русское. "Дяг заставил Париж, а за Парижем и весь мир понять, что в России не одни грязные мужики в лаптях, что там кладезь гениев, которых нужно только заметить и вывезти в Европу", — вспоминала кутюрье.

© AP Photo / Pierre Godot Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Коко Шанель Осень/зима-1959 © AP Photo / Pierre Godot Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Коко Шанель Осень/зима-1959

Габриэль не была лентяйкой, но то, чему она была свидетелем за кулисами дягилевского балета, ее поразило. "Там я увидела, как можно погибать и воскресать с каждым движением, потому что именно от этого оно становится совершенным, как ради творчества можно и нужно забыть себя. Поняла, что так и только так появляется бессмертное, даже если это просто исполненная партия, которая жива, пока идет спектакль", — писала она в своих мемуарах.

Шанель отдавала должное и русским манекенщицам, среди которых после революции было немало дам из высшего общества.

По словам Коко, они умели держаться как никто. Она ценила их за красоту, грацию, стройность и загадочный взгляд. Кутюрье позже признавалась, что именно у русских научилась работать по-настоящему.

Обвинения в коллаборационизме

Одна из самых сложных страниц в биографии Шанель — период Второй мировой. Закрыв магазин в оккупированном Париже и уехав из города, она потом вернулась и поселилась в отеле "Ритц" рядом с германским командованием. Вскоре у нее начался роман с высокопоставленным молодым военным.

Более того, в 1943 году, по ее собственным воспоминаниям, она помогала организовать англо-германские переговоры о заключении сепаратного мира. Шанель планировала тайную встречу с Черчиллем — Коко познакомилась с ним еще до войны через своего богатого и знатного возлюбленного. Встреча, однако, сорвалась.

После освобождения Франции она побывала в тюрьме, а потом уехала жить в Швейцарию. Вернуться на родину смогла лишь в 1954-м. И только к концу десятилетия восстановила и славу, и доброе имя — кстати, прежде всего в США.

Эпизод сотрудничества с немцами омрачал жизнь модельера до самого конца.

Неизвестно, сожалела ли она о содеянном, но совершенно точно приходилось оправдываться, в том числе и на страницах автобиографии. Коко утверждала, что пошла на это ради спасения племянника, попавшего в плен.