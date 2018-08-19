РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

У русских я научилась работать: правила жизни легендарной Коко Шанель

(обновлено: 08:14 19.08.2018)
013091
© AFP 2018Коко Шанель. Париж, 1944Коко Шанель. Париж, 1944
© AFP 2018

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Сирота из приюта и певица кабаре, она стала первой женщиной-модельером, заставившей мир одеваться по своим лекалам. В ее жизни были не только успех и множество влиятельных поклонников, но и обвинения в сотрудничестве с нацистской Германией, и период забвения. О Коко Шанель, родившейся ровно 135 лет назад, — в материале РИА Новости.

Тамара Карсавина в роли Жар-птицы и Адольф Больм в роли Ивана-царевича
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
Те, кем восхищались все: как сохранились уникальные фото русских балерин

Любовь к простоте

Главное, что дала Шанель женщинам, — свобода и умение лаконично и в то же время элегантно одеваться. Еще начинающей портнихой она часто сокрушалась, что за перьями, украшениями и помадой не видно самой женщины. По ее словам, турнюры, возвышаясь над задами, превращали женщин в гусынь. Длинные подолы сметали с улиц грязь. Запах пота заглушали духами, выливая на себя целые флаконы.

На публике умопомрачительная женщина буквально проплывала, шурша шелками и покачивая перьями на огромной шляпе. В действительности процесс одевания превращался в настоящий кошмар: ни надеть, ни снять все это самой было невозможно.

"Корсеты затягивались горничными, иногда даже вдвоем, все зашнуровывалось, завязывалось, укреплялось, закалывалось, завивалось, подкладывалось, подшивалось… Только чтобы женщина могла медленно пройтись, демонстрируя себя", — вспоминала Шанель.

© AFP 2018Коко Шанель. Париж, 1944
© AFP 2018
Коко Шанель. Париж, 1944

Ее главным оппонентом в те годы был знаменитый модельер Поль Пуаре, который видел женщину именно такой: томной, хрупкой, роскошно одетой, нуждавшейся в помощи во всем, даже при передвижении.

Кадр из фильма Москва слезам не верит(1979)
© Киностудия "Мосфильм", 1979
Кокетка, умница, простушка: образы героинь фильма "Москва слезам не верит"

Шанель категорически не понимала такого подхода и возмущалась: "Какого черта я должна быть беспомощной, если вполне могу не только ходить, но и бегать, не только вздыхать, но и ругаться?" 

У самой Коко никогда не было ни полного корсета, ни турнюра, ни роскошного платья. То, что они с сестрой Адриенной шили для себя, немилосердно экономя каждый сантиметр ткани, отличалось от нарядов светских дам, как "черный хлеб от пирожных".

Она полагала, что элегантность без удобства невозможна — если, конечно, женщина не хочет быть "просто малоподвижной куклой в витрине магазина, разряженной и глупой". В итоге она научила женщин ходить без корсетов, носить пижамы, делать стрижки. Укоротила юбки. Правда, до последнего считала, что укорачивать юбки выше колен нельзя.

© AP PhotoМодель в костюме от Коко Шанель, 1959 год
© AP Photo
Модель в костюме от Коко Шанель, 1959 год

Делать все наоборот

"Когда я что-то не могу как все, делаю наоборот, обычно получается хорошо", — таков был главный жизненный принцип Габриэль Шанель.

Переменам в моде, конечно же, способствовала и Первая мировая война. "В госпиталь не отправишься в корсете с турнюром, громадной шляпе или со множеством оборок на блузе. Дамам, ставшим добровольными сестрами милосердия, срочно понадобились именно мои модели — простые и удобные!" — объясняла Коко.

Дамы по достоинству оценили удобство новой одежды. Парижу военных лет было не до скандалов, а когда война закончилась, то оказалось, что возвращаться к довоенной моде женщины просто не хотят.

"Мода — это то, что можно носить, что с подиумов выйдет на улицу, что станут копировать, чему будут подражать", — не уставала повторять Коко. Однажды, еще до войны, сделала себе стрижку. На самом деле это был акт отчаяния после расставания с любимым. А в итоге получилось, что она в очередной раз ввела новую моду.

В тот вечер Коко отправилась в театр. Она вспоминала, что весь партер смотрел в сторону ее ложи. Буквально на следующий день модницы Парижа постриглись.

© AP PhotoФранцузский модельер Коко Шанель в компании танцоров Сержа Лифарь и Жака Шазо. 20 июля 1970
© AP Photo
Французский модельер Коко Шанель в компании танцоров Сержа Лифарь и Жака Шазо. 20 июля 1970

"Это было подобно эпидемии — волосы подстригли все, кто мог, даже дряхлые старухи. Нет, стриженые женщины бывали и раньше, но с них никто не брал пример, напротив, либо считали жертвами, либо откровенно сторонились", — писала в своих мемуарах Шанель.

Всю жизнь она переделывала вкус. Сначала собственный и своей сестры, потом светских дам, которые ее окружали, а затем — всего мира.

"И мир подчинился!" — с нескрываемой гордостью констатировала Шанель. С годами ей все больше нравилось, когда ее называли не просто мадемуазель, а Великая Мадемуазель.

Маленькое черное платье

Одно из главных ее свершений — маленькое черное платье, ставшее неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины. Как и короткая стрижка, это было делом случая.

Сидя в театре, Коко пыталась найти взглядом кого-то из знакомых: "Искала и не могла отыскать, но не потому, что толпа была слишком большой, она была слишком пестрой".

© AFP 2018 / Patrick KovarikПлатья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
Платья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год

После спектакля дома она перебирала свой гардероб и поняла: лишь черное выглядело по-настоящему элегантным. "В те годы, когда появилось маленькое черное платье, я была абсолютной законодательницей моды", — писала Шанель.

Мода
© Depositphotos / jannabantan
Жертвы моды: какая одежда нас убивает

И все же поначалу черное платье не оценили. Черный считался цветом траура, и кутюрье обвиняли в том, что она заставила играть парижанок в бедность. Однако со временем все сомнения отпали.

Духи "Шанель № 5"

Габриэль Шанель считала, что у каждой женщины должен быть свой запах. Она говорила: "Женщина не имеет права пахнуть тем, мимо чего она проходила, — пищей, пылью, сыростью и уж конечно потом! А еще она не должна пахнуть цветочной оранжереей, втиснутой в расфуфыренный флакон".

Итог ее многолетних размышлений и поисков — знаменитые духи "Шанель № 5". Таким был номер пробника, представленного разработчиком.

Аромат, флакон и даже этикетка воплощали ее главную идею — идею лаконичной элегантности.

© AP Photo / Hiroko Masuike, FileДухи Chanel No. 5
© AP Photo / Hiroko Masuike, File
Духи Chanel No. 5

Дружба с русской эмиграцией

Благодаря одной из своих подруг молодая, но уже богатая и известная Коко стала вхожа в круг парижской богемы. Тогда-то она и познакомилась с русскими, которых во французской столице всегда было много.

Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
© Фото : adidas America Inc.
Back to USSR: одежда мировых брендов с советской символикой обижает соседей

Дружила со Стравинским (композитору с семьей она на время предоставила свою виллу) и Дягилевым — Дягом, как называли его близкие. Русскому импресарио Шанель, по ее словам, даже помогала финансово — давала деньги на его постановки.

"Дягилев в своем роде сумасшедший, но это благородное сумасшествие. Некоторые думают, что главным делом его жизни были "Русские сезоны". Нет, главным делом его жизни было создать у нас господство русского духа, заставить полюбить все русское", — отмечала она.

В чем-то это было схоже с тем, что делала сама Коко. Она приучила мир носить такую одежду, которая нравилась ей. Дягилев хотел, чтобы европейцы полюбили все русское. "Дяг заставил Париж, а за Парижем и весь мир понять, что в России не одни грязные мужики в лаптях, что там кладезь гениев, которых нужно только заметить и вывезти в Европу", — вспоминала кутюрье.

© AP Photo / Pierre GodotМодель демонстрирует коллекцию дизайнера Коко Шанель Осень/зима-1959
© AP Photo / Pierre Godot
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Коко Шанель Осень/зима-1959

Габриэль не была лентяйкой, но то, чему она была свидетелем за кулисами дягилевского балета, ее поразило. "Там я увидела, как можно погибать и воскресать с каждым движением, потому что именно от этого оно становится совершенным, как ради творчества можно и нужно забыть себя. Поняла, что так и только так появляется бессмертное, даже если это просто исполненная партия, которая жива, пока идет спектакль", — писала она в своих мемуарах.

Шанель отдавала должное и русским манекенщицам, среди которых после революции было немало дам из высшего общества.

По словам Коко, они умели держаться как никто. Она ценила их за красоту, грацию, стройность и загадочный взгляд. Кутюрье позже признавалась, что именно у русских научилась работать по-настоящему.

Обвинения в коллаборационизме

Одна из самых сложных страниц в биографии Шанель — период Второй мировой. Закрыв магазин в оккупированном Париже и уехав из города, она потом вернулась и поселилась в отеле "Ритц" рядом с германским командованием. Вскоре у нее начался роман с высокопоставленным молодым военным.

Более того, в 1943 году, по ее собственным воспоминаниям, она помогала организовать англо-германские переговоры о заключении сепаратного мира. Шанель планировала тайную встречу с Черчиллем — Коко познакомилась с ним еще до войны через своего богатого и знатного возлюбленного. Встреча, однако, сорвалась.

© AFP 2018Коко Шанель. Париж, 1960
© AFP 2018
Коко Шанель. Париж, 1960

После освобождения Франции она побывала в тюрьме, а потом уехала жить в Швейцарию. Вернуться на родину смогла лишь в 1954-м. И только к концу десятилетия восстановила и славу, и доброе имя — кстати, прежде всего в США.

Эпизод сотрудничества с немцами омрачал жизнь модельера до самого конца.

Неизвестно, сожалела ли она о содеянном, но совершенно точно приходилось оправдываться, в том числе и на страницах автобиографии. Коко утверждала, что пошла на это ради спасения племянника, попавшего в плен.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена