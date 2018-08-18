Интерес к молодежной мастерской Большого театра очень высокий, заявил Филин

ДОВИЛЬ (Франция), 18 авг — РИА Новости. Зарубежные хореографы проявляют большой интерес к молодежной мастерской Большого театра, которая была создана в 2016 году, сказал в интервью РИА Новости руководитель этого проекта, бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин.

В 2016 году Филин покинул должность худрука балета Большого и возглавил мастерскую молодых хореографов.

"Интерес к этому очень высокий, но мы не можем, к сожалению, удовлетворить все заявки. Я просто отсматриваю и общаюсь с хореографами и с теми людьми, кто особо мог бы быть интересен. В последней программе, которая была в декабре 2017 года, у нас принимало участие 11 хореографов. Это достаточно много", — отметил он.

"В дальнейшем потихоньку мы сужаем этот круг, мы выбираем самых лучших, самых интересных, самых достойных. И оставляем возможность хореографам делать большие работы", — пояснил Филин.

Он предположил, что следующая программа молодежной мастерской может быть представлена в декабре.

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