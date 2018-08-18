Филин рассказал о подготовке с Плющенко ледового шоу "Лебединое озеро"

ДОВИЛЬ (Франция), 18 авг — РИА Новости. Бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра, народный артист России Сергей Филин в интервью РИА Новости рассказал о подготовке совместно с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко ледового шоу "Лебединое озеро", премьера которого состоится в декабре.

"Это совместный проект с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Мы готовим большое шоу, это ледовый балет, который называется "Лебединой озеро"… Это специально написанная сказка для детей и семейного просмотра. Она не имеет ничего общего с классическим "Лебединым озером". Это где-то 75% музыки Чайковского и 25% — это музыка, которая будет написана и адаптирована к общей партитуре композитором Владимиром Николаевым", — сказал Филин.

По его словам, шоу будет поставлено с живым оркестром.

"Такая интересная работа, в которой будут принимать участие не только звезды на коньках, но и фигуристы, артисты балета и цирковые артисты, жонглеры и акробаты", — отметил он.

Премьера шоу состоится в конце декабря, сообщил Филин. "И мы планируем, что будет около 20 шоу", — добавил он.

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