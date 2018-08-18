Американская команда Rozzi Fireworks покажет в Москве шоу фейерверков

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американская команда Rozzi Fireworks покажет на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве разнообразное шоу, рассказал журналистам участник команды Майкл Луц (Michael Lutz).

Фестиваль будет проходить в Москве в течение 18-19 августа. В нем примут участие восемь команд из разных стран.

"Я был на разных фестивалях во всем мире, смотрел большое количество шоу, все они отличались друг от друга. Москва впервые увидит наше американское шоу. Наш стиль — демонстрация разных фейерверков", — рассказал он.

Луц рассказал, что впервые проехал в Москву несколько дней назад и вернётся домой сразу после шоу. Но за проведенное в столице России время он успел посмотреть Красную площадь и отметил, что россияне ему очень понравились.

Также он выразил восхищение и благодарность организаторам фестиваля, которые помогают американским участникам. "Мне нравится работать с российской командой, они понимающие, открытые", — сказал Луц.

Команда Rozzi Fireworks продемонстрирует свое искусство на фестивале в субботу вечером.

Компания была основана в 1895 году в Южной Италии. Сейчас она базируется в американском Цинциннати. Она является одной из самых известных и успешных компаний по организации пиротехнических шоу в США и во всем мире. В прошлом году команда участвовала в закрытии Канского фестиваля.

Как и в прошлом году, прямую трансляцию вечернего шоу фейерверков можно посмотреть 18 и 19 августа с 21:00 на ria.ru. РИА Новости — флагманский ресурс МИА "Россия сегодня", которое является официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".

В дни фестиваля для гостей будет открыта лаунж-зона РИА Новости, где можно отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше. Кроме того, 18 августа здесь будет проведен мастер-класс "Расскажи о добре миру" от Школы медиаволонтера МИА "Россия сегодня". "Школа медиаволонтера" – специальный проект МИА "Россия сегодня", инициированный в рамках поддержки агентством Года волонтера в России.

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