Сахалин объединил артистов Южной Кореи и КНДР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Представители Южной Кореи и КНДР в субботу дали большой концерт в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"Артисты Республики Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики и сахалинские корейцы выступили в Южно-Сахалинске на празднике, посвященном 73-й годовщине освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курильских островов", — рассказали в правительстве региона.

Глава Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Кореи во Владивостоке Хванг Менг Хи отметила символичность момента — представители севера и юга Корейского полуострова встретились на сахалинской земле, куда 80 лет назад начали прибывать первые представители тогда еще неразделенного этноса.

По словам первого заместителя губернатора Сахалинской области Антона Волошко, с событий 73-летней давности, когда советские войска принесли свободу корейскому народу, а затем Южному Сахалину и Курильским островам, народы двух стран бок о бок живут на Сахалине – работают на благо островного края, создают семьи, воспитывают детей и решают множество важных вопросов.

В программу праздника также вошли конкурс корейской песни, ярмарка национальных блюд, мастер-класс "Цвета и символы долголетия в корейской культуре", фестиваль боевых искусств и соревнования по национальной борьбе "сирым". Победителю достался двухмесячный теленок.

Изюминкой праздника стал фестиваль "Бибимбап". Это популярное национальное блюдо, которое имеет множество вариаций, в Южно-Сахалинске по единому рецепту приготовили представители Северной и Южной Кореи, а также сахалинской диаспоры.

Кроме того, гости праздника смогли узнать рецепты от лучших кулинаров корейской кухни, научиться каллиграфии и росписи по ткани.