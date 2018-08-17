Умер автор песни Пугачевой "Паромщик" Николай Зиновьев

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался советский и российский поэт-песенник Николай Зиновьев. Об этом сообщается на сайте Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

"С нами навсегда останутся его стихи и любимые песни – "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", " Казанова" и многие другие", — говорится в сообщении пресс-службы ЦДЛ.

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Зиновьева похоронят на Химкинском кладбище. Прощание с поэтом пройдет в воскресенье 19 августа в Малом зале ЦДЛ.

Творческий путь

Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года в творческой семье. Его мать была пианисткой, отец – режиссером.

Будущий поэт окончил факультет журналистики Литературного института им. А.М. Горького.

Первым хитом на стихи Зиновьева стала композиция "Полет на дельтаплане", исполненная Валерием Леонтьевым в 1982 году. В последующем поэт много работал с артистом: для Леонтьева он написан песни "Афганский ветер", "Зеленый свет", "Ночной диалог", Anno domini, "Казанова", "Мадлен", "Исповедь".

Наибольшую известность Зиновьеву принесла композиция "Паромщик" на музыку Игоря Николаева. Именно с этой песней Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

Зиновьев запомнился слушателям как автор песен "Мастер и Маргарита" (исполнитель Игорь Николаев), "Красная стрела" (исполнительница София Ратару), "Я читаю мысли твои" (исполнительница Лариса Долина), "Огонь в камине" (исполнитель Михаил Боярский) и многими другими.

За свою жизнь поэт написал тексты для более чем двухсот композиций, восемь сборников стихотворений и пьес, а также роман в стихах. Зиновьев стал многократным лауреатом фестиваля "Песня года".