"Современник" простился с артистом Анатолием Узденским

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Коллеги и поклонники простились с народным артистом России, актером московского "Современника" Анатолием Узденским в пятницу на Другой сцене, сообщили РИА Новости в театре.

Ранее "Современник" на своем сайте сообщил, что народный артист России Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни.

"Театр и поклонники простились с Анатолием Ефимовичем Узденским", — сказали в пресс-службе.

Узденский был членом труппы в течение последних 13 лет. На сцене "Современника" он запомнился зрителям в спектаклях "Джентльмен", "Шарманка", "Подлинная история М. Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы".