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Культура

Орнелла Мути исполнит роль императрицы в спектакле "Хрустальный дворец"

(обновлено: 15:39 17.08.2018)
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© AP Photo / Polaris/ Mehdi ChebilАктриса Орнелла Мути. Архивное фотоАктриса Орнелла Мути. Архивное фото
© AP Photo / Polaris/ Mehdi Chebil

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути, которая исполнит роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", будет играть на русском языке, сообщил журналистам в пятницу режиссер и балетмейстер постановки Александр Сомов.

Итальянская актриса Орнелла Мути. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Будем работать с госпожой Орнеллой. Будем заставлять ее говорить на русском языке, потому что русская императрица не может говорить по-английски, даже если и умеет. К тому же Анна Иоановна исторически воспитывалась в России и в основном пользовалась русским языком", — сказал Сомов.

Он отметил, что, несмотря на то, что спектакль основан на реальных исторических событиях, создатели не старались "разбираться в дворцовых интригах того времени". "Мы не ставили такую цель. Спектакль совершенно о другом — это последовательная череда аллегорий. Если первый акт — это аллегория райского сада и Адама и Евы, то во втором акте это тоже райский сад, но уже замерзший", — пояснил он.

В свою очередь режиссер-постановщик Екатерина Миронова заметила, что актрисе уже давно были отправлены все слова, которые она отрабатывает со своим коучем. "Все актрисы обладают музыкальным слухом, музыкально чувствуют слово. Важно понять правильные интонации, чтобы она понимала, какой смысл в него вложить", — пояснила Миронова.

Мировая премьера спектакля прошла в 2017 году на Мальте, но в новой версии и были добавлены сцены и музыка. "Мне кажется, зрители соскучились по таким сочным барочным спектаклям. Он получился очень красивым и трогательным", — добавила Миронова.

Как рассказал президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов, зрителей ждет яркое представление с участием звезд Большого театра и Михайловского театра. В основе сюжета лежит эпизод, когда Анна Иоановна решила поженить пару влюбленных шутов во дворце изо льда. Их роли исполнят заслуженный артист России Иван Васильев и ведущая солистка Большого театра Марина Виноградова. Также в спектакле задействованы прима-балерина Большого театра Мария Аллаш и солистка оперной труппы ГАБТ Анна Нечаева. Премьера пройдет 10 сентября на сцене Кремлевского дворца.

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