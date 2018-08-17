Роспотребнадзор заявил, что не комментировал песни Бузовой и Киркорова

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Роспотребнадзоре уточнили, что появившиеся в СМИ комментарии ведомства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не относились к каким-либо конкретным песням известных российских исполнителей, в частности, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

Ранее в СМИ появился список музыкальных композиций и исполнителей, которых сотрудники новгородского детского лагеря запретили включать на дискотеках, среди запрещенных артистов оказались Киркоров и Бузова.

"Управление Роспотребнадзора по Новгородской области обращает внимание, что в публикациях о "запрете на песни Киркорова и Бузовой в новгородском детском лагере" комментарии специалиста Роспотребнадзора использованы не в достоверном контексте", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что специалист регионального управления пояснял представителям средств массовой информации действие Федерального закона № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в целом, без упоминания песен и творчества известных российских исполнителей.