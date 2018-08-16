МОСКВА/ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что люди будут скучать по легендарной американской певице Арете Франклин, которая скончалась в возрасте 76 лет.

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Ранее американский портал TMZ сообщил, что легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в четверг в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

"Королева соула Арета Франклин погибла. Она была великой женщиной с прекрасным даром от бога, её голосом. Людям будет ее не хватать!" — написал Трамп в Twitter.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что память певицы Трамп и члены его администрации почтили перед совещанием в Белом доме. По словам президента, наследие Франклин будет "процветать и вдохновлять многие поколения".

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали королевой соула. Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.