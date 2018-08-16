В Подмосковье начали снимать фильм о подвиге подольских курсантов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым дали старт съемкам фильма "Ильинский рубеж", посвященного подвигу подольских курсантов в октябре 1941 года, говорится в Instagram главы региона.

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 16 Авг 2018 в 6:12 PDT

"Подмосковье – особое место. Конечно, в Великой Отечественной войне подвиг тех, кто сражался за Москву, хорошо известен. Каждый год мы видим, как отдаляется эта эпоха. Очень важно сохранить патриотическое воспитание, не забыть подвиг наших дедов, прадедов, а это возможно благодаря, в том числе, искусству", — цитирует пресс-служба слова Воробьева.

В сообщении отмечается, что фильм является народным кинопроектом. Любой желающий может принять участие в создании ленты, оказав финансовую или материальную помощь, предоставив исторические документы, а также сняться в эпизодических ролях. В главных ролях картины — Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Екатерина Редникова. Премьера намечена на 9 мая 2020 года.