Посещаемость выставки Бэнкси в Москве выросла после поста художника о ней

14:3016.08.2018
(обновлено: 15:00 16.08.2018)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Посещаемость выставки работ Бэнкси в Москве немного увеличилась после того, как художник выложил о ней пост в Instagram, в котором заявил, что не имеет отношения к экспозиции, рассказал РИА Новости продюсер выставки Александр Начкебия в четверг.
Скриншот фотографии с выставки в Москве и разговора с фанатом появился на странице в Instagram, которая вероятно принадлежит Бэнкси — у этого аккаунта есть "синяя галочка", метка верификации, но никто не знает, кто именно скрывается за именем Бэнкси.
Поклонник художника спросил его, имеет ли он отношение к выставке и сообщил, что вход на экспозицию стоит 20 фунтов. Бэнкси в переписке дал понять, что не имеет отношения к выставке. В ответ на предложение собеседника принять некие меры, например, издать пресс-релиз, Banksy пишет, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити в том числе на различные здания без разрешения властей. В итоге художник согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовать скриншот переписки.
"Интерес людей к выставке очень большой, мы стали самой посещаемой выставкой за всю историю, даже включая те, которые он делал сам. Что касается роста интереса со всеми этими событиями, это будет понятно только после выходных, потому что сегодня будний день и люди на работе. Пока что посещаемость, может быть, чуть-чуть больше, чем в те же дни на прошлой неделе", — сказал Начкебия.
Он отметил, что фанаты Бэнкси "клеймят нас позором во всех соцсетях" и говорят, что организаторы — "капиталистические гидры". "На самом деле, это все досужие разговоры, на которые не стоит обращать внимание, потому что не будешь же объяснять каждому юридические тонкости", — добавил продюсер, подчеркнув, что они относятся к художнику с любовью и уважением.
Выставка работ Бэнкси проходит до 2 сентября в Центральном доме художника в Москве. Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Бэнкси, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
Выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси проходит в Центральном Доме художника (ЦДХ).
Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника.
Организаторы рассказали, что экспонаты выставки отбирались по простому принципу — по принадлежности к Бэнкси и их аутентичности, то есть подлинности.
Главная проблема заключалась в том, что Бэнкси ассоциируется у большинства со стрит-артом, но уличных экспонатов, которые подтверждены самим художником, на самом деле очень мало.
В список экспонатов вошли не только работы Бэнкси, но и фотографии, сувенирные вещи, редкие постеры, чтобы рассказать о его творчестве полностью.
Организаторы выставки уверены: каждый посетитель будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь.
Художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве.
Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
Бэнкси не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.
К примеру, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
Существует и другая версия. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
По мнению журналиста, объем работ известного уличного художника позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а целая группа.
Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов.
Одни из самых ценных произведений экспозиции — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс, а также изображение обезьяны на створках окон.
Открывшаяся для посетителей 2 июня выставка будет работать все лето и продлится до 2 сентября.