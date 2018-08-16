МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кавалеристы республиканской гвардии Франции могут в будущем принять участие в фестивале "Спасская башня", сообщил в четверг член общественного совета фестиваля комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Я очень рад, что прибудет мой коллега, командующий республиканской гвардией Франции генерал Дамьен Стребиг. Мы с ним общались в Париже, говорили о возможности приезда сюда вновь республиканской гвардии Франции, возможно и в конном исполнении", — сказал Хлебников в пресс-центре РИА Новости.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Оркестр на фестивале в прошлом году исполнил попурри из отечественных мультфильмов, чем военные музыканты удивят публику в этом году, пока остается в секрете.