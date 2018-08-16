"Непрощенный" с Нагиевым завершит выборгский кинофестиваль "Окно в Европу"

ВЫБОРГ (Ленинградская область), 16 авг — РИА Новости. Фильм "Непрощенный" Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли завершит ХХVI фестиваль российского кино "Окно в Европу" в Выборге.

Картина основана на реальной истории архитектора Виталия Калоева, который потерял жену и двух дочерей в авиакатасрофе над Боденским озером. Он не может смириться с такой потерей и решает отомстить авиадиспетчеру, по вине которого и произошла катастрофа.

Режиссер рассказал, что "интуитивно почувствовал", что Нагиев – "это артист, который может справиться с этой ролью".

"И после первых же проб было ясно, что я был прав. Так случилось, что первый успех пришел к Дмитрию как к ведущему на телевидении, но на самом деле он драматический актер с большим потенциалом", — сказал РИА Новости Андреасян.

По словам режиссера, Нагиев считает эту работу чрезвычайно важной для себя и в профессиональном, и в человеческом отношении, он полностью посвятил себя роли и съемкам, не брал дополнительных работ, похудел на восемь килограммов.

"Произошедшее с Калоевым — это невероятная история, о которой я мечтал рассказать. Это как зов сердца. Сценарий несколько лет лежал у меня, но я не сразу решился. Это очень многослойная история — она и о людях, и о долге, и о системе, и о взаимоотношении в семье", — подчеркнул Андреасян.

Премьера фильма "Непрощенный" состоится 27 сентября.