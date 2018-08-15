МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Организаторы выставки работ Banksy в Москве пояснили РИА Новости, что никогда не позиционировали выставку как согласованную непосредственно с ним.
Banksy — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
Принтскрин фотографии с выставки в Москве и разговора с фанатом появился на странице в Instagram, которая вероятно принадлежит Banksy – у этого аккаунта есть "синяя галочка", метка верификации, но никто не знает кто именно скрывается за именем Banksy.
Он подчеркнул, что полный билет на московскую выставку стоит восемь фунтов, а не двадцать. Кроме того, она доступна для льготных категорий граждан. Экспозиция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках.
"У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Banksy. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернутся обратно, было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось", — подчеркнул собеседник агентства.
Организатор подчеркнул, что на сегодняшний день выставку уже посетили 252 000 человек.
"При текущей динамике мы выходим на 300000 посетителей, а это значит, что московская выставка Banksy будет самой посещаемой выставкой в истории всех выставок Banksy, в том числе организованных им лично", — добавил Начкебия.