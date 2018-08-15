РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Организаторы прокомментировали реакцию Бэнкси на выставку в Москве

(обновлено: 21:43 15.08.2018)
010402
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВыставка Бэнкси в Москве. Архивное фотоВыставка Бэнкси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Организаторы выставки работ Banksy в Москве пояснили РИА Новости, что никогда не позиционировали выставку как согласованную непосредственно с ним.

Бэнкси Девочка с воздушными шарами (Banksy Flying Baloons Girl). Архивное фото
© Banksy
СМИ: таинственный уличный художник Бэнкси попал на видео
Выставка работ Banksy проходит до 2 сентября в Центральном доме художника в Москве. Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Banksy, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

Banksy — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Принтскрин фотографии с выставки в Москве и разговора с фанатом появился на странице в Instagram, которая вероятно принадлежит Banksy – у этого аккаунта есть "синяя галочка", метка верификации, но никто не знает кто именно скрывается за именем Banksy.

Граффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2018 / Thomas Coex
Неуловимый Бэнкси в Москве: что нужно знать о художнике-невидимке
Поклонник художника спросил его, имеет ли он отношение к выставке и сообщил, что вход на экспозицию стоит 20 фунтов. Banksy в переписке дал понять, что не имеет отношения к выставке, но не может посчитать факт проведения выставки смешным. В ответ на предложение собеседника принять некие меры, например, издать пресс-релиз, Banksy пишет, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити в том числе на различные здания без разрешения властей. В итоге художник согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовать скриншот переписки.

Предпоказ выставки Бэнкси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Организаторы выставки Бэнкси приняли максимальные меры безопасности
"Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Banksy. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию. То, что Banksy обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", — сказал Начкебия.

Он подчеркнул, что полный билет на московскую выставку стоит восемь фунтов, а не двадцать. Кроме того, она доступна для льготных категорий граждан. Экспозиция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках.

"У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Banksy. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернутся обратно, было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось", — подчеркнул собеседник агентства.

Организатор подчеркнул, что на сегодняшний день выставку уже посетили 252 000 человек.

"При текущей динамике мы выходим на 300000 посетителей, а это значит, что московская выставка Banksy будет самой посещаемой выставкой в истории всех выставок Banksy, в том числе организованных им лично", — добавил Начкебия.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена