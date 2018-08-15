МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Организаторы выставки работ Banksy в Москве пояснили РИА Новости, что никогда не позиционировали выставку как согласованную непосредственно с ним.

Выставка работ Banksy проходит до 2 сентября в Центральном доме художника в Москве. Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Banksy, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

Banksy — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Принтскрин фотографии с выставки в Москве и разговора с фанатом появился на странице в Instagram, которая вероятно принадлежит Banksy – у этого аккаунта есть "синяя галочка", метка верификации, но никто не знает кто именно скрывается за именем Banksy.

Поклонник художника спросил его, имеет ли он отношение к выставке и сообщил, что вход на экспозицию стоит 20 фунтов. Banksy в переписке дал понять, что не имеет отношения к выставке, но не может посчитать факт проведения выставки смешным. В ответ на предложение собеседника принять некие меры, например, издать пресс-релиз, Banksy пишет, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити в том числе на различные здания без разрешения властей. В итоге художник согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовать скриншот переписки.

"Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Banksy. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию. То, что Banksy обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", — сказал Начкебия.

Он подчеркнул, что полный билет на московскую выставку стоит восемь фунтов, а не двадцать. Кроме того, она доступна для льготных категорий граждан. Экспозиция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках.

"У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Banksy. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернутся обратно, было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось", — подчеркнул собеседник агентства.

Организатор подчеркнул, что на сегодняшний день выставку уже посетили 252 000 человек.

"При текущей динамике мы выходим на 300000 посетителей, а это значит, что московская выставка Banksy будет самой посещаемой выставкой в истории всех выставок Banksy, в том числе организованных им лично", — добавил Начкебия.