МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Известную певицу, в прошлом солистку Большого театра народную артистку России Валентину Левко похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

Валентина Левко скончалась 14 августа вечером в Москве после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 92 лет.

Отпевание Валентины Левко "состоится 17 августа в 13.30 в храме (Архангела) Михаила в Доме Кутузова". Затем в этот день она будет похоронена на Троекуровском кладбище, сказал представитель пресс-службы Большого театра.

Народная артистка РСФСР, профессор Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. Музыкой начала заниматься с восьми лет, петь – с 12. В 1943 году Левко сдала вступительные экзамены в музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского по классу скрипки. В 1948 году после окончания училища она поступила на оркестровый факультет ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных, продолжая занятия вокалом.

Дебют певицы состоялся 6 ноября 1957 в партии Элен Безуховой в опере Прокофьева "Война и мир". В театре Валентина Левко спела более 20 партий, среди которых Царская невеста из "Снегурочки", Устинья из "Емельяна Пугачева", Ипполита в постановке "Сон в летнюю ночь" и многие другие. Левко участвовала практически во всех гастролях Большого театра по стране и за рубежом, посетила США, Канаду, Японию, Италию.

С 1974 года Валентина Левко начала параллельно с работой в театре заниматься вокальной педагогикой в институте им. Гнесиных. С 1985 Левко возглавляла кафедру сольного пения в ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных.