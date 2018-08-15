На пленэр в Липецкой области соберутся более 20 юных художников

ЛИПЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Более 20 учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Центрального федерального округа соберутся на пленэр в Задонском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Торжественное открытие намечено на 17 августа в Доме Мастера в Липецке, а пройдет пленэр в культурно-развивающем центре "Спартак" Задонского района, где созданы все условия для творчества и проживания детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках пленэра пройдут открытые уроки, экскурсии, спортивные соревнования, а также мастер-класс преподавателя Школы акварели Сергея Андрияки Сергея Чернышева.

"Талантливые дети растут в творческой атмосфере, они пишут картины, участвуют в мастер-классах, что помогает им раскрыть свои способности, приобщиться к культурному и историческому наследию", — процитировали в пресс-службе главу региона Олега Королева.

В пресс-службе добавили, что пленэр завершится 23 августа итоговой выставкой детских работ, где все участники получат свидетельства, а авторы лучших работы – дипломы.

Другие новости региона читайте здесь >>