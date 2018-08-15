"Хорошими делами прославиться нельзя": цитаты персонажей Эдуарда Успенского

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мультфильмы по сценарию писателя и драматурга Эдуарда Успенского, скончавшегося вчера в возрасте 80 лет, разошлись на цитаты. РИА Новости вспоминает крылатые фразы, произнесенные с экрана котом Матроскиным, Дядей Федором, крокодилом Геной, старухой Шапокляк и другими популярными анимационными персонажами.

"Дядя Федор, пес и кот"

"Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет".

"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".

"Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют".

"Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!"

"Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла!" — "Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах!"

"Адмирал Иван Федорович Крузенштерн — человек и пароход!"

"Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!"

"Усы, лапы и хвост — вот мои документы".

"Средства у нас есть, у нас ума не хватает".

"Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже…"

"Крокодил Гена и его друзья"

"Молодой крокодил пятидесяти лет желает завести себе друзей".

"Опять чебурахнулся! Фу-ты, Чебурашка какой".

"Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя!"

"Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары…Странно, а Чебурашек нет".

"Как хорошо, что вы такой зеленый и плоский".

"Я вам покажу, как Чебурашек обижать!"

"Следствие ведут Колобки"

"Слон плохой! Справка — хороший!"

"Слон полосатый, редкий, очень любит рыбий жир, при звуках флейты — теряет волю".

"— Разве наши слоны уже летают?

— Значит, летают!"

"Ой, шеф, а я вас вижу!" — "Аналогично".

"Или что-то случилось, или… одно из двух!"

"А вас я попрошу не суетиться. Встречаемся в ндцать часов в условленном месте".

"Какой был слон, какой был слон!"

"Пластилиновая ворона"

"А может, это страус злой, а может, и не злой".

"У вас такие перья, у вас глаза такие, копыта очень стройные и добрая душа!"

"А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите, коровы ведь мычат".

"И там она позавтракать, а может, пообедать, а может, и поужинать спокойно собралась".

"Не стойте и не прыгайте там, где идет строительство или подвешен груз".