"Хорошими делами прославиться нельзя": цитаты персонажей Эдуарда Успенского

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мультфильмы по сценарию писателя и драматурга Эдуарда Успенского, скончавшегося вчера в возрасте 80 лет, разошлись на цитаты. РИА Новости вспоминает крылатые фразы, произнесенные с экрана котом Матроскиным, Дядей Федором, крокодилом Геной, старухой Шапокляк и другими популярными анимационными персонажами.
"Дядя Федор, пес и кот"
"Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет".
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".
"Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют".
"Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!"
"Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла!" — "Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах!"
"Адмирал Иван Федорович Крузенштерн — человек и пароход!"
"Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!"
"Усы, лапы и хвост — вот мои документы".
"Средства у нас есть, у нас ума не хватает".
"Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже…"
"Крокодил Гена и его друзья"
"Молодой крокодил пятидесяти лет желает завести себе друзей".
"Опять чебурахнулся! Фу-ты, Чебурашка какой".
"Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя!"
"Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары…Странно, а Чебурашек нет".
"Как хорошо, что вы такой зеленый и плоский".
"Я вам покажу, как Чебурашек обижать!"
"Следствие ведут Колобки"
"Слон плохой! Справка — хороший!"
"Слон полосатый, редкий, очень любит рыбий жир, при звуках флейты — теряет волю".
"— Разве наши слоны уже летают?
— Значит, летают!"
"Ой, шеф, а я вас вижу!" — "Аналогично".
"Или что-то случилось, или… одно из двух!"
"А вас я попрошу не суетиться. Встречаемся в ндцать часов в условленном месте".
"Какой был слон, какой был слон!"
"Пластилиновая ворона"
"А может, это страус злой, а может, и не злой".
"У вас такие перья, у вас глаза такие, копыта очень стройные и добрая душа!"
"А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите, коровы ведь мычат".
"И там она позавтракать, а может, пообедать, а может, и поужинать спокойно собралась".
"Не стойте и не прыгайте там, где идет строительство или подвешен груз".