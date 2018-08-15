Умер писатель Эдуард Успенский

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российский писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил РИА Новости композитор Геннадий Гладков.
В последние годы жизни он страдал от тяжелого онкологического заболевания.
"Без него страна была бы другой"
Соболезнования выразили многие российские политики.
Так, президент Владимир Путин направил телеграмму родным писателя. В текст письма говорится, что "не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли эти герои".
По его словам, творчество Успенского разошлось на цитаты, а созданные им образы крокодила Гены, кота Матроскина, Чебурашки стали частью счастливого детства многих поколений юных читателей.
Министр культуры Владимир Мединский отметил, что книги писателя не теряют популярности и востребованности на протяжении многих лет. По его словам, они написаны простым и красочным языком.
Он отметил, что герои, созданные Успенским, продолжают жить с читателями, даже когда они становятся взрослыми людьми.
"Его уход — невосполнимая утрата для российской литературы", — заключил министр.
"Без него страна была бы, наверное, другой. Спасибо, что вы были с нами, нам будет вас не хватать", — сказал парламентарий.
Его коллега по Совфеду Олег Морозов подчеркнул, что Успенским был великим сказочником — он сумел создать персонажей, которых любят и помнят.
Он добавил, что прекрасных произведений, мультфильмов и фильмов для детей было множество, но не все они запомнились.
Биография писателя
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Стихи и рассказы он начал писать еще в школьные годы. При этом известность впервые приобрел как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая и принесла авторам популярность.
Кроме того, Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многих других.