Умер писатель Эдуард Успенский

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российский писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил РИА Новости композитор Геннадий Гладков.

По информации телеканала РЕН ТВ , Успенский умер дома в деревне Пучково. Писателю стало плохо девятого августа — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую.

В последние годы жизни он страдал от тяжелого онкологического заболевания.

"Без него страна была бы другой"

Соболезнования выразили многие российские политики.

Так, президент Владимир Путин направил телеграмму родным писателя. В текст письма говорится, что "не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли эти герои".

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что книги Успенского наполнены искренностью, а также учат доброте и настоящей дружбе.

По его словам, творчество Успенского разошлось на цитаты, а созданные им образы крокодила Гены, кота Матроскина, Чебурашки стали частью счастливого детства многих поколений юных читателей.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что книги писателя не теряют популярности и востребованности на протяжении многих лет. По его словам, они написаны простым и красочным языком.

Он отметил, что герои, созданные Успенским, продолжают жить с читателями, даже когда они становятся взрослыми людьми.

"Его уход — невосполнимая утрата для российской литературы", — заключил министр.

Как считает сенатор Константин Косачев, Успенский был нравственным камертоном, другом и учителем для многих поколений россиян.

"Без него страна была бы, наверное, другой. Спасибо, что вы были с нами, нам будет вас не хватать", — сказал парламентарий.

Его коллега по Совфеду Олег Морозов подчеркнул, что Успенским был великим сказочником — он сумел создать персонажей, которых любят и помнят.

Он добавил, что прекрасных произведений, мультфильмов и фильмов для детей было множество, но не все они запомнились.

Биография писателя

"А персонажей Успенского знают и помнят все. Значит, он лучше других понимал душу ребёнка", — заключил парламентарий.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Стихи и рассказы он начал писать еще в школьные годы. При этом известность впервые приобрел как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая и принесла авторам популярность.

Кроме того, Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многих других.