Прощание с Анатолием Узденским пройдет в пятницу на сцене "Современника"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Коллеги и поклонники простятся с народным артистом России, актером московского "Современника" Анатолием Узденским в пятницу на Другой сцене, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте театра.

Ранее "Современник" на своем сайте сообщил, что народный артист России Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни.

"Прощание с Анатолием Ефимовичем Узденским состоится в пятницу, 17 августа, на Другой сцене театра "Современник" в 11:00. Похороны на Троекуровском кладбище в 13:00", — говорится в сообщении на сайте.

Узденский был членом труппы в течение последних 13 лет. На сцене "Современника" он запомнился зрителям в спектаклях "Джентльмен", "Шарманка", "Подлинная история М. Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы".