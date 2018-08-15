Названы дата и место похорон актера Николая Кириченко

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Белорусского актера Николая Кириченко похоронят на Московском кладбище в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Национального академического театра имени Янки Купалы на официальной странице в Facebook.

Прощание с актером состоится 16 августа в 10.00 на главной сцене театра, после чего будет проведена гражданская панихида.

Артист умер в воскресенье в возрасте 72 лет.

Николай Кириченко окончил актёрский факультет Белорусского театрального-художественного института в 1969 году. После этого начал сотрудничество с Национальным академическим театром имени Янки Купалы, а с2005 по 2009 занимал там должность директора.

Артист получил известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Каменская", "Журов-2", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера".