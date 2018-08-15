Произведения Успенского остаются популярны, заявил Мединский

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Книги Эдуарда Успенского, написанные простым и красочным языком, не теряют свой популярности и востребованности на протяжении многих лет, его кончина стала невосполнимой утратой для российской литературы, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет.

"Увлекательные, написанные простым и красочным языком, его сказки стали настоящей "азбукой жизни" для нескольких поколений читателей. Сегодня, как и прежде, творчество Эдуарда Успенского сохраняет свою популярность и востребованность – книги автора переиздаются большими тиражами, по мотивам его произведений снимаются мультипликационные фильмы, выходят новые выпуски созданных им телепередач", — говорится в телеграмме от имени министра.

По словам Мединского, герои, созданные Успенским, продолжают жить с читателями, даже когда они становятся взрослыми людьми.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Николаевича. Его уход – невосполнимая утрата для российской литературы", — заключил министр.

Эдуард Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу". По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.