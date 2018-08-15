Кинопремьеры недели: продолжение мюзикла Mamma Mia и фильм про Лондон 60-х

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Продолжение мюзикла Mamma Mia!, документальный фильм про свингующий Лондон 1960-х "My generation" и фильм ужасов "Слендермен" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Mamma Mia! 2

Спустя десять лет выходит продолжение мюзикла, вдохновленного песнями знаменитой шведской группы Abba. В картине зрители встретят уже знакомых им по первой части персонажей в исполнении Мэрил Стрип, Аманды Сейфрид, Пирса Броснана, Колина Ферта и Стеллана Скарсгарда, однако главная роль будет отведена их молодым персонажам. Действие мюзикла переносится в 1979 год, когда юные и бесстрашные Донна Шеридан (Лили Джеймс), Таня (Джессика Кинэн Винн) и Рози (Алекса Дэвис), известные, как группа Donna and The Dynamos, заканчивают Оксфорд, и Донна отправляется в Европу навстречу приключениям, чтобы найти свою судьбу на греческом острове Калокаири. Конечно же, все действие происходит под неизменные песни Abba. В роли приглашенной звезды выступает певица Шер.

Критики оценили продолжение мюзикла в 6,3 балла из 10. По мнению рецензентов, картина является достойным продолжением оригинала и предлагает все то, за что изначально его полюбили фанаты.

My Generation

Документальный фильм Дэвида Бэтти предлагает окунуться в атмосферу свингующего Лондона 1960-х, когда им правили The Beatles и The Rolling Stones, Твигги и Марианна Фэйтфулл. Героями картины стали Пол Маккартни, Дэвид Бейли, Мэри Куант и Роджер Долтри.

Сслендермен

Проводником в этот мир становится британский актер и живая легенда Майкл Кейн, который в те времена дебютировал на киноэкране со своим характерным выговором кокни. Фильм представляет уникальные интервью с героями "британского вторжения", лучшая музыка и Лондон, увиденный глазами Майкла Кейна, человека, который пережил 60-е.

По сюжету фильм в маленьком городе в Массачусетсе компания друзей, заинтересованная феноменом интернет-персонажа Слендермена, решает доказать, что его в действительности не существует. Однако по ходу процесса один из них таинственно исчезает. Мем про Слендермена существует и в реальной жизни. С ним даже связана трагедия, которая в действительности произошла в одном из городков США, когда двое подростков решили совершить убийство во имя интернет-монстра.

Рейтинг фильма у западных критиков совсем слабый — 3,4 балла из 10. "Проблема "Слендермена" заключается в том, что это просто напросто плохое кино. У него был шанс стать холодящим кровь в жилах ужастиком о популярной городской легенде, но он выходит слишком поздно и ассоциируется с трагическими событиями", — отметила критик Кейт Гарднер.