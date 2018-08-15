Косачев назвал Успенского другом и учителем для многих поколений россиян

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Писатель Эдуард Успенский был нравственным камертоном, другом и учителем для многих поколений россиян, рассказал РИА Новости в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет.

"Эдуард Успенский был для многих поколений еще советских людей и нынешних россиян нравственным камертоном, раз за разом возвращая нас всех к самым простым и самым важным началам человеческого бытия и сознания", — отметил Косачев.

В этом смысле он был не только замечательным писателем, но и "собеседником, другом, во многом учителем, философом и даже политиком", добавил сенатор.

"Без него страна была бы, наверное, другой. Спасибо, что вы были с нами, нам будет вас не хватать", — сказал парламентарий.