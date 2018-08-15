Успенский создавал код русской детской культуры, заявил Игорь Морозов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Произведения Эдуарда Успенского во многом формировали детское восприятие окружающего мира, и становясь взрослыми, мы проносили эти яркие образы через всю жизнь, сказал РИА Новости в среду замглавы комитента Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет.

"Умер великий творец детских душ. Многие поколения россиян взрослели вместе с Чебурашкой, жителями Простоквашино и другими яркими образами, которые создавал писатель", — сказал Морозов.

По его словам, Успенский создавал код русской детской культуры, который закладывался через его творчество.

"Писатель внес огромную лепту в формирование детского мировоззрения, в том числе и патриотического", — отметил парламентарий. По его словам, сегодня многие наши соотечественники, которые проживают за рубежом, помнят и Чебурашку, и крокодила Гену.

"Это память о России, о ее культуре, о том великом человеке, который также, как и Корней Чуковский, создавал яркие образы для детей. И становясь взрослыми, мы проносим их через всю свою жизнь", — заключил Морозов.