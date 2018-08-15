Умер актер из "Каменской" и "В августе 44-го"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист Белоруссии Николай Кириченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального академического театра имени Янки Купалы на официальной странице в Facebook.

"Искренний, добрый, он всегда очаровывал своей внимательностью и преданностью. 72 года. За ним — благодарные ученики и зрители. Светлая память, дорогой и любимый Николай Михайлович!" — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется. По данным Sputnik Беларусь, в течение последних лет артист был тяжело болен, но продолжал работать в театре и преподавать.

Николай Кириченко начал работать в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в 1971 году, а 2005-2009 годах возглавлял его. Был доцентом Академии искусств, преподавал на театральном факультете. Артист известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Каменская", "Журов-2", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера".