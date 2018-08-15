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Культура

Крокодил Гена, Дядя Федор и Колобки: герои Эдуарда Успенского на экране

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Умер писатель Эдуард Успенский (20)
(обновлено: 12:54 15.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про ЧебурашкуКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В возрасте 80 лет умер Эдуард Успенский, автор множества детских книг, послуживших основой популярных мультфильмов. РИА Новости вспоминает самых известных анимационных персонажей, созданных писателем.

Крокодил Гена

Первая повесть Эдуарда Успенского вышла в 1966-м, а уже через два года режиссер Роман Качанов снял мультфильм в технике кукольной анимации. Во вступлении к повести писатель рассказывает о любимых игрушках своего детства — резиновом крокодиле Гене, пластмассовой кукле Гале и бракованной плюшевой игрушке, которую в семье за странный вид прозвали Чебурашкой.

Писатель Эдуард Успенский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Биография Эдуарда Успенского

Роман Качанов вспоминал, что поначалу этот герой не произвел на него особого впечатления, как, впрочем, и крокодил Гена. Режиссеру понравилась сама идея того, что в городе вот так просто могут жить вместе люди и звери.

Чебурашка, каким его увидели многие поколения зрителей, появился благодаря художнику Леониду Шварцману: он визуализировал этого странного зверя, наделив его большими ушами и выразительным взглядом.

Уже после выхода первой части, которая называлась "Крокодил Гена и его друзья", стало понятно, что главный герой этой анимационной истории — Чебурашка. Именно так назвали следующий выпуск сериала.

Вскоре герои мультфильма перекочевали на сувениры, открытки, превратились в куклы, а песни композитора Михаила Зива распевали на каждом углу. Всего сняли четыре мультфильма, разошедшихся на цитаты, об анимационных героях ходили анекдоты.

В 1970-е детское телевизионное шоу с этими персонажами шло в Швеции, правда, им сочинили другую биографию. Сейчас Чебурашка — настоящая звезда в Японии, как считается, из-за сходства с покемонами.

Сначала на японском телевидении показали аниме-сериал из коротких эпизодов по три минуты. А в 2010-м появились фильмы, созданные международной командой аниматоров под руководством режиссера Макото Накамуры.

Простоквашино

Следующая экранизация — три фильма о Простоквашино, которые, впрочем, не сразу стали столь популярными, как сегодня.

Кадр из мультфильма Возвращение в Простоквашино
© Союзмультфильм (2018)
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Истории о Дяде Федоре и его друзьях писатель Эдуард Успенский начал сочинять еще в молодости, когда подрабатывал библиотекарем в пионерском лагере. Интересных детских книг не хватало, и, чтобы развлечь подопечных, он придумывал вечернюю сказку о приключениях жителей Простоквашино.

Повесть "Дядя Федор, пес и кот" была издана в 1973 году, но не без проблем: редакторам не нравились ироничные реплики героев, которые после выхода мультфильма разошлись на цитаты. Первый анимационный фильм сняли год спустя, но успеха он не имел.

Через четыре года историю решили экранизировать еще раз: Успенский заново написал сценарий, а режиссер Валерий Попов пригласил в картину двух художников — Левона Хачатряна и Николая Ерыкалова, каждый из которых отвечал за разных персонажей.

Считается, что характер ироничного кота Матроскина Эдуард Успенский "списал" со своего друга и сотрудника киножурнала "Фитиль" Анатолия Тараскина. Тот вроде бы не захотел, чтобы коту дали его фамилию, о чем потом жалел.

Успех был огромным, и команда приступила к работе над продолжением. Правда, к съемочной группе присоединился художник Аркадий Шер, а Левон Хачатрян ушел — этим и объясняются перемены в облике некоторых героев, прежде всего Дяди Федора и его мамы.

Анимационный сериал заметно отличается от первоисточника. Но фильмы, в которых Успенский работал сценаристом, сделали знаменитой и его повесть.

Пластилиновая ворона

© Творческое объединение "Экран", 1981Кадр из мультфильма "Пластилиновая ворона"(1981)
© Творческое объединение "Экран", 1981
Кадр из мультфильма "Пластилиновая ворона"(1981)

Мультфильм по стихотворению Успенского вышел на экраны в 1981-м и стал первой совместной работой уже известного писателя и молодых киевских аниматоров Александра Татарского и Игоря Ковалева.

Эдуард Успенский на VI Киевской книжной ярмарке
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Это стихотворение Успенский сочинил в электричке по дороге на дачу. Дело в том, что Татарский выбрал другой стих, но выяснилось, что по нему уже сняли мультфильм.

Новый стих был в том же духе, но более пародийный. Музыку написал композитор Геннадий Гладков. Он вспоминал потом, что за основу взяли басню Крылова, но сделали так, будто текст вспоминает двоечник.

Этот фильм был чуть ли не первым в России, выполненным в технике пластилиновой анимации. На него ушло 800 килограммов пластилина, а снимали все "задом наперед": лепили финальный кадр и потом его разрушали. Фильм получил на разных фестивалях 25 призов.

Колобки

В 1986 году на киностудии "Экран" вышла первая часть мультфильма "Следствие ведут Колобки", снятая режиссером Александром Татарским по мотивам повести Успенского "Колобок идет по следу". Татарский и сорежиссер картины Ковалев наделили героев новыми именами (Шеф и Коллега), превратив Колобков в забавных человечков.

Писатель Эдуард Успенский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Детективная история поисков пропавшего слона пародирует литературные образцы жанра, в первую очередь рассказы о знаменитом сыщике Холмсе. Очевидна и пародия на популярный в советские времена телевизионный сериал "Следствие ведут знатоки".

Это, наверное, самый богатый мультфильм на крылатые фразы среди всех лент по сценариям Успенского. "Ни-и-чего не понимаю" и "Аналогично!" (с характерной интонацией актера Леонида Броневого, озвучившего первую часть) и сейчас можно услышать и от детей, и от взрослых.

Фиксики

Впервые повесть "Гарантийные человечки" была напечатана в журнале "Пионер" в 1974 году. Однако позже, перед выходом отдельной книги, возникли проблемы — и "Гарантийных человечков" вычеркнули из планов издательства.

Якобы поводом для недовольства послужила фраза "Долой порох, да здравствует творог!". Автор обратился с письмом чуть ли не в ЦК КПСС, и в итоге на коллегии Комитета по печати повесть одобрили.

Экранизировать книгу предложил Александр Татарский, который успел написать и часть сценариев к мультсериалу. Человечки, живущие внутри приборов, — именно его идея. "Фиксиков" (от английского to fix — исправлять, чинить) показывают на ТВ с 2010 года.

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