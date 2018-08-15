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Культура

Праздник индийской культуры прошел в московских Сокольниках

(обновлено: 11:01 15.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль индийской культуры в МосквеФестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости, Олег Никишенков. Изучить культуру Индии, понять дух этой великой страны можно было в прошедшие выходные, не выезжая из Москвы. Прочувствовать индийскую погоду тоже. К 11 утра в столице пекло не хуже, чем на набережной реки Джамна, где стоит знаменитый Тадж-Махал. Его фанерную копию, размером 10Х10 метров установили в эти выходные у входа в парк "Сокольники", куда, как и обещали организаторы, россиянам "привезли Индию". Фестиваль индийской культуры проходит в Москве уже в пятый раз и приурочен ко Дню независимости страны.

Тибетские монахи. Архивное фото
© Фото : Елена Кунсэль
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Погружение в удивительный мир древней цивилизации начиналось прямо с входа. Тут сразу же образовалась небольшая очередь из желающих сделать селфи на фоне знаменитого дворца. За него теперь "болеет" весь мир, ибо есть идея его снести из-за плохого состояния фундамента. А на аллеях парка посетители разглядывали и фотографировали разбросанные по парку скульптуры индийских божеств, будто сошедших со стен древних храмов. Божества танцующие, некоторые с слоновьими головами, улыбающиеся и упитанные… Тут и там раздавалось характерное гулкое постукивание барабанов мриданга и ритмичное позвякивание медных караталов (небольших дисковых ударных инструментов). Этот акустический купол накрыл своим мягким покрывалом весь парк, создавая еще один, звуковой, уровень погружения в загадочный мир культуры Индии.

Живущие в Москве индийцы и почитатели индийских традиций, собравшиеся на праздник, отличаются от обычных посетителей Сокольников. И дело даже не в специальных знаках на лице "тилаки" или в национальной одежде — сари или курте (свободная рубашка до колен): секрет в радостном настроении, которое они передают всем участникам празднования Дня независимости.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры в Москве

Рядом на траве две русские девушки в сари плетут цветочные гирлянды. Сидят они на ярком покрывале с красными слониками по периметру. В центре – гора розовых лепестков. Рядом – уже готовые сочные гирлянды "мала" — символ любви и радости. "Мала" — не просто знак внимания, как букетик цветов девушке на свидании. Цветочными гирляндами украшают дома во время праздников, их преподносят гостям в знак уважения, ими обмениваются жених и невеста во время свадебной церемонии.

Если предварительно не почитать об истории Индии и этого тысячелетнего праздника, то на нем можно легко потеряться (и в прямом, и в переносном смысле). И если так произошло, лучше заняться чем-нибудь понятным и простым. Например, шопингом. Весь периметр Большого круга парка заняли около 200 ларьков и павильончиков с сувенирами и индийской едой. Впрочем, и тут не все просто. Например, мебель из красного дерева. Миниатюрная: стульчики высотой сантиметров двадцать, столики почти такие же. Кто-то скажет – игрушечная. Но тот, кто жил в Индии, подскажет, что на самом деле это мебель для трапезы. В Индии людям нравится принимать пищу на коврах или на такой вот миниатюрной мебели. Очень красивый резной стульчик из красного дерева можно было купить всего за пару тысяч. Великолепное покрывало из чистейшего хлопка – за семьсот, красивейшие женские платки — по сто, пачка превосходного чая по двести рублей – глаза разбегаются… А еще медная посуда, пряности, украшения, парфюмерия, народная медицина — настоящий восточный базар!

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры в Москве

А какой же восточный базар без зазывал. "Крашу первую руку за пятьсот, вторую за тысячу, а третью крашу в подарок!" — выкрикивает на весь парк под смех окруживших его московских девушек мастер мехенди – росписи по телу хной.

"Представим, что этот базар на самом деле происходит в Индии, а я турист. Что мне обязательно надо было бы купить здесь?" – спрашиваю у заместителя посла Индии в России Баласубраманиана Гангадхарана. Он приехал на торжественную часть фестиваля, но перед выходом на сцену главной концертной площадки Сокольников согласился пообщаться с прессой.

"Сегодня тут собрана кухня всех индийских регионов. Я бы посоветовал попробовать всего понемногу", — отвечает дипломат.

"Но все же, что самое вкусное?" — не унимаюсь я.

"Попробуйте самосы (треугольные жареные пирожки с овощной начинкой), досу (тонкие лепешки, как правило, с овощной острой начинкой), сладости…" — дипломат перечисляет блюда, обреченно понимая, что без четкого ответа потерявшиеся в море еды его все равно не отпустят.

"Манго, конечно, манго еще", — добавляет он, словно вспоминая что-то из далекого детства.

Кстати, г-н Баласубраманиан пообещал, что возможность съездить в Индию для россиян будет расширяться, заработал новый офис Ростуризма в Дели, увеличивается количество чартерных рейсов.

"Мы выдаем россиянам примерно по 250 тысяч виз ежегодно, очень многие едут на Гоа, планируем сделать ставку на групповой туризм", — сказал дипломат.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры в Москве

Заместитель посла напомнил, что в прошлом году Россия и Индия отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений. "Связи между нашими странами имеют очень глубокие корни многолетней дружбы, и я рад, что они переходят с политического на народный уровень", — сказал он.

Пока мы разговаривали со вторым лицом в посольстве Индии, за эстрадной сценой пели, танцевали и рассказывали о йоге. Йоге, кстати, был посвящен целый сектор Сокольников. Еще издали можно было услышать, как мастер этого философского учения вещал о том, что независимость духа – это свобода от любого рабства, даже рабства собственных привычек. Поэтому День независимости – это и путь к себе. Возможно, об этом думал и Джавахарлал Неру, когда 15 августа 1947 года поднимал индийский триколор над стенами Красного форта в Нью-Дели.

На центральной эстраде парка "Сокольников" для посетителей устроили грандиозный гала-концерт, в котором приняли участие более 500 артистов. В их числе — дети и подростки из школы фонда Иша Самскрити, которые продемонстрировали классические индийские танцы и показали приемы традиционного боевого искусства каларипаятту.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры в Москве

Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры стартует в пятницу в Москве
Тем временем началось центральное событие праздника – фестиваль колесниц "Ратха-Ятра". По Большому кругу Сокольников начал медленное движение стилизованный под колесницу с куполом почти трехэтажной высоты небольшой грузовичок, украшенный гирляндами и орнаментом. Древний ведический праздник в Индии шире всего отмечается в городе Пури, где раз в год бога Джаганнатха — одного из воплощений Кришны-Вишну вывозят из его храма на гигантской колеснице. Тащить эту чудо-колесницу и даже подметать пыль перед ней считается великим благом, на праздник в Пури собираются сотни тысяч людей.

В Сокольниках все было, конечно, скромнее, но не менее весело. С движущейся по кругу колесницы полетели угощения: бананы, апельсины, сладости. И чем дольше катилась колесница, тем громче и четче звучали барабаны, тем больше голосов вплеталось в песенный хор, тем быстрее становился танец красавиц из России и Индии, которые шли впереди колесницы…

Организатором Дня Индии традиционно выступил Индийский национальный культурный центр "Сита" при поддержке посольства Индии в России, министерства культуры РФ, правительства Москвы. День Индии стал частью официальных международных мероприятий правительства Москвы.

Как рассказал президент Индийского национального культурного центра "Сита", руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" в России Сэмми Котвани, этот фестиваль – его подарок, "возвращение долга любви" простым россиянам, которые по тем или иным причинам не могут себе позволить путешествие в Индию. По его оценкам, за три дня фестиваль в Сокольниках посетили около 1,2 миллиона человек — в 2,5 раза больше, чем пришло на прошлогодний праздник.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры в Москве
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