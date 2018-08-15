Внебрачные дети, Шер и танцы со звездами в фильме "Mamma Mia! 2"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат 16 августа выходит "Мamma Mia! 2" — продолжение легендарного мюзикла по хитам группы ABBA. Первый фильм десятилетней давности с оскароносной Мерил Стрип собрал в прокате больше 600 миллионов долларов. Корреспондент РИА Новости уже посмотрела вторую часть и оценивает шансы на повторение успеха оригинала.

© Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2" © Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2"

Райские виды греческого острова, песни ABBA и сразу несколько любовных линий — в 2008 году музыкальная комедия о запутанных семейных отношениях Донны (Мерил Стрип), ее дочери Рози (Аманда Сейфрид) и трех потенциальных отцов — Сэма (Пирс Броснан), Билла (Стеллан Скарсгард) и Гарри (Колин Ферт) — стала мировым хитом. Учитывая актерский состав, продюсера в лице Тома Хэнкса и режиссера — Филлиду Ллойд, постановщика одноименного мюзикла 1999 года, такой успех был предсказуем. Но, как известно, продолжения редко дотягивают до оригинала.

Над вторым фильмом работала практически та же команда. Единственное существенное изменение — режиссером "Мамма Миа! 2" выступил сценарист дилогии "Отель "Мэриголд" Ол Паркер.

Компанию Пирсу Броснану, Колину Ферту, Стеллану Скарсгарду, Аманде Сейфрид составили не менее статусные Энди Гарсиа, Лили Джеймс и певица Шер в роли эпатажной бабушки Руби. Ее появления в мюзикле ждали со времен фильма "Бурлеск". Стоит отметить, что Шер не разочаровала поклонников — эффектный образ и по-прежнему мощный голос вполне оправдывают ее участие в фильме.

© Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2" © Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2"

Картина состоит из двух сменяющих друг друга временных линий — приквела и сиквела. Первый рассказывает о молодости героини Мерил Стрип Донны (ее играет Лили Джеймс), а также раскрывает подробности знакомства с тремя отцами дочери Софи (Аманда Сейфрид) в далеком 1979 году. Эти флешбэки возникают хаотично на протяжении всей ленты и разъясняют некоторые моменты оригинального фильма.

Сиквел переносит зрителей в современность — через пять лет после событий первой части и через год после смерти Донны. Это обстоятельство никак не объясняется — зрителя просто ставят перед фактом и уже не возвращаются к данной теме. Впрочем, можно успокоить расстроившихся поклонников первой части — Мерил Стрип в фильме все же появится, хотя и совсем ненадолго.

© Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2" © Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2"

Подобных сюжетных дыр в двухчасовой картине немало. Кажется, каждый раз, когда сценаристы видели неувязку в сюжете, они вставляли очередную песню. Музыки, как и в первой части, много, и исполнена она на уровне — по жанру это по-прежнему мюзикл. Хиты ABBA действительно способны отвлечь внимание зрителя от нестыковок, но все же ощущение сценарной рыхлости не покидает до конца фильма.

Откровенно слабый сценарий отчасти компенсирует актерский состав. И при отсутствии сложных режиссерских задач Кристин Барански и Джули Уолтерс выдают отличные комические гэги. В конце концов, смотреть на танцующих Колина Ферта и Пирса Броснана просто приятно, даже если в их репликах нет особой смысловой нагрузки.

© Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2" © Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Mamma Mia! 2"

Сдобренные незатейливым американским юмором диалоги не задерживаются в памяти, но наверняка вызовут улыбку. Удачно подобраны актеры, играющие главных героев в молодости. Любовная линия между Энди Гарсиа и Шер не оставит публику равнодушной. А трогательные отношения детей с родителями даже заставят всплакнуть наиболее сентиментальных зрительниц.

Можно с уверенностью сказать, что ностальгия по первой части и обилие звездных имен в титрах обеспечат картине уверенный старт в прокате. В целом это неплохой вариант для семейного просмотра — если бы не возрастной рейтинг 16+.