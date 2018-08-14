Умерла оперная певица Валентина Левко

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во вторник в Москве скончалась народная артистка РФ, бывшая солистка Большого театра Валентина Левко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

Народная артистка РФ, известная певица, в прошлом солистка оперной труппы Большого театра Валентина Левко скончалась 14 августа после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 92 лет.

"Прощание с Валентиной Левко, скорее всего, пройдет в Академии им. Гнесиных. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", — сообщил представитель пресс- службы.

Дата и время прощания и похорон будут известны позже.