Мэр Тель-Авива готов бесплатно предоставить залы для "Евровидения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в рамках решения вопроса с финансированием международного песенного конкурса "Евровидение" заявил, что муниципалитет города готов предоставить площадку для его проведения и бесплатно предоставить залы.

Вечером во вторник истекает срок предоставления финансовых гарантий в размере 12 миллионов евро, необходимых для проведения конкурса в 2019 году в Израиле. Если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU), Израилю придется отказаться от проведения "Евровидения". По условиям EBU, корпорация "Кан" должна была внести залоговую сумму, чтобы подтвердить серьезность намерения провести песенный конкурс в 2019 году. Срок, за который Израиль должен был перевести европейцам деньги, истек, и в порядке исключения его продлили до 14 августа.

"В стране снова нет взрослого, который возьмет на себя ответственность. Они… готовы прогнать "Евровидение", — написал Хульдаи на своей странице в социальной сети Facebook.

С резкой критиков позиции правительства выступила лидера парламентской оппозиции Ципи Ливни. В распространенном обращении Ливни к премьер-министру Биньямину Нетаньяху она упрекнула его в "мелочной политической склоке" с национальной корпорацией общественного вещания "Кан", которая является организатором песенного мероприятия в Израиле.

В свою очередь глава совета корпорации общественного вещания Гиль Омер заявляет, что руководство EBU на текущий момент продолжает работать с "Кан", однако если необходимое финансирование не будет найдено, европейцы готовы в любой момент перенести конкурс.

Предполагается, что альтернативной площадкой для "Евровидения" может стать Австрия, чей участник занял третье место на конкурсе 2018 года. Кипр, оказавшийся вторым на конкурсе, из-за финансовых трудностей не рассматривается.