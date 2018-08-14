Прощание с дирижером Лео Корхиным пройдет в Петербурге 16 августа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Прощание с дирижером Лео Корхиным, принимавшим участие в записи музыки к известным фильмам "Белое солнце пустыни" и "Женя, Женечка и "катюша", состоится 16 августа в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по культуре.

Заслуженный деятель искусств России, дирижер Лео Корхин скончался 11 августа 2018 года на 90-м году жизни.

"Гражданская панихида состоится 16 августа в 11.00 в медико-санитарной части № 70 на улице Комсомола, 12, а похороны — на Преображенском еврейском кладбище", — говорится в сообщении.

Лео Корхин и родился в Киеве в 1929 году. Принимал участие в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы учился в киевской музыкальной школе, затем продолжил образование в Киевской консерватории на оркестровом факультете, который окончил в 1951 году. В 1954 году Корхин переехал в Ленинград и на протяжении многих лет дирижировал оркестром Ленинградской филармонии. При участии дирижера была записана музыка к известным отечественным кинофильмам "Белое солнце пустыни" и "Женя, Женечка и "катюша", а также к радио- и телепостановкам.

Более 50 лет он являлся художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду, в репертуар которого входят постановки по классическим произведениям. С 1999 года преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, являясь доцентом кафедры музыкального искусства эстрады.