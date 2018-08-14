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Культура

Тортом в лицо и пляски с медведем: как прошел фестиваль Alfa Future People

(обновлено: 08:09 14.08.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетитель на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской областиПосетитель на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 августа — РИА Новости, Анна Михайлова. Лучшие диджеи планеты и десятки тысяч меломанов уже пятый год подряд приезжают в поселок Большое Козино Нижегородской области. С 10 по 12 августа здесь прошел юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, собравший 52 тысячи человек. Корреспондент РИА Новости пообщалась с участниками и узнала, как сделать фестиваль мирового уровня в чистом поле.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Три дня и больше сотни диджеев, а еще лекции, арт-объекты, зона спорта и технологий. "Людям будущего" (так называют гостей фестиваля Alfa Future People) есть где развернуться, и это касается не только тех, кто приехал сюда с палаткой. Днем посетители гуляют между четырьмя сценами фестиваля, участвуют в конкурсах, пробуют еду из разных российских регионов, примеряют продукцию отечественных дизайнеров и тестируют новейшие гаджеты.

Девушки наряжаются и тщательно гримируются: креативный дресс-код гостей — характерная черта фестиваля. Как и очереди в туалет. Вечером разукрашенные танцующие люди собираются на выступления любимых артистов.

В лайнапе электронная музыка на любой вкус: от стадионных гигантов Запада вроде Тиесто, Алессо и Афроджека до аутентичных российских исполнителей, таких как дуэт "Аигел", Дельфин, Нейромонах Феофан.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Cамый вместительный танцпол — перед главной сценой, посвященной межгалактической теме. Ее постоянные дизайнеры — российская компания D-Construction — в этом году превзошли самих себя, возведя конструкцию высотой с девятиэтажный дом. Основной элемент — огромный космический шлем и гигантская кисть руки, сложенная в форме знака Peace, который также можно трактовать как римскую цифру V в честь пятилетия фестиваля. Выступление каждого артиста сопровождалось световыми проекциями и пиротехническим шоу.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Фестиваль открылся хитом "Levels" шведского диджея Авичи, скоропостижно скончавшегося в апреле этого года в возрасте 28 лет. В следующие два дня его хиты еще не раз пели хором — в память о коллеге мировые диджеи включали треки Авичи в свои сеты. Сам он был одним из хедлайнеров AFP в 2014 году.

Выступление группы Swanky Tunes
© Фото : пресс-служба Swanky Tunes
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О шведской звезде вспомнили и российские участники — хаус-дуэт Going Deeper. За пять лет существования группы Тимур Шафиев и Евгений Воронов стали одними из самых востребованных диджеев мира. Тем приятнее выступать на одной сцене с недавними кумирами, а теперь коллегами, признались нижегородские музыканты.

"Это самое лучшее ощущение, которое может быть, — ты выходишь из дома, садишься в машину, доезжаешь сюда буквально за полчаса и оказываешься на родной земле, знаешь, что все приехали к тебе в гости, ты здесь батя, всем раздаешь хлеб-соль, так сказать. В нашем случае — музыкальную. Мы стараемся встречать гостей наиболее красивыми и интересными работами, включаем много эксклюзивов в программу. Нигде на гастролях мы их столько не играем, сколько на Alfa Future People", — подчеркнули Going Deeper.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаУчастники проекта Going Deeper на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Участники проекта Going Deeper на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Музыканты рассказали РИА Новости, что готовят совместную работу с известным американским диджеем и продюсером Стивом Аоки, тоже хедлайнером фестиваля. При этом Going Deeper оговорились, что не стремятся записывать хиты только со звездами, а готовы сотрудничать со всеми, кто обратится к ним с интересной идеей.

"Мы больше исходим из музыкальных ощущений, то есть если нам человек показывает какое-то интересное демо, остальное не важно. Вот недавно мы работали с 20-летним парнем из Казахстана. Записали совместный трек и выпустили у себя на лейбле", — приводят пример участники дуэта.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыкальный исполнитель Стив Аоки на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыкальный исполнитель Стив Аоки на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Стив Аоки, известный своими эксцентричными шоу, привез в Большое Козино целую гору тортов. Диджей развлекал публику, кидаясь кондитерскими изделиями, а затем и вовсе устроил "заплыв" в толпе на спальном матрасе.

Потягаться с ним в экстравагантности мог разве что петербургский проект "Нейромонах Феофан". Исполнители музыки, которую они сами определяют как "русский народный драм", появляются на сцене исключительно в косоворотках, балахонах, напоминающих схиму, лаптях и с посохом с лазерной указкой. Компанию солисту группы Феофану и диджею Никодиму неизменно составляет человек в костюме Медведя.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова"Нейромонах Феофан" на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
"Нейромонах Феофан" на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Участники группы не раскрывают свои настоящие имена и лица. Они умело уклоняются от расспросов журналистов, переходя на шуточный старославянский с характерным оканьем.

"Идем сегодня по лесу, соловей низко летит, я на топор-то его и принял", — поделился впечатлениями от фестиваля Нейромонах Феофан. "Ходили по избе — в углу шерсть, думаю, это косолапый хворь какую-то подцепил", — добавил Никодим.

На вопрос, не хотели бы они записать совместный трек с кем-то из зарубежных музыкантов, например с Тиесто, Феофан с энтузиазмом ответил: "Тесто — это хорошо, Никодим любит блины, и Медведь любит с медом".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаУчастники российского электронного хип-хоп-дуэта Айгель Гайсина и Илья Барамия
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Участники российского электронного хип-хоп-дуэта Айгель Гайсина и Илья Барамия

Еще нетипичные участники — электронный хип-хоп-дуэт "Аигел". Тексты Айгель Гайсиной о жизни заключенных и их семей могут показаться слишком серьезными для танцевального фестиваля. Тем не менее публика хорошо приняла дуэт.

Солист группы Therr Maitz Антон Беляев
© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr Maitz
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"Мы думали, что все будут спать во время нашего выступления, а тут собралась публика, и концерт прошел достаточно тепло, нам понравилось", — говорит Гайсина.

Ее коллега, автор музыки "Аигел" Илья Барамия заметил, что хотел бы записать совместный трек "с чуваком, который тортами кидался". Однако музыканты признались, что им сложно с кем-либо сотрудничать.

"Илья очень авторитарен в музыке, а у меня проблема с тем, что мне должен очень нравиться текст", — объясняет Айгель.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетитель на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетитель на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Музыканты рассказали, что хорошо относятся к новым интернет-звездам вроде Монеточки и приветствуют появление молодых исполнителей.

"Вообще, мне кажется, сейчас расцвет русскоязычной сцены, и это очень круто, что у нас наконец-то начали писать хорошие тексты", — добавила Айгель. Но уточнила, что из-за насыщенного гастрольного графика практически не слушает чужую музыку, предпочитая тишину. Посетителям AFP тишина не грозила — отголоски самого большого в Восточной Европе музыкального фестиваля были слышны на километры вокруг.

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