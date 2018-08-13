Союз музеев России заявил о необходимости ужесточить наказание за вандализм

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Союз музеев России после инцидента с памятником Петру I в Петербурге заявил, что наказание за вандализм необходимо ужесточить, а государственную охрану памятников усилить.

Заявление опубликовано на сайте Союза музеев России после инцидента, произошедшего в Санкт-Петербурге с памятником Петру I "Медный всадник", куда в начале августа забрались двое молодых людей с мангалом.

ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области ранее сообщало, что двое вандалов в возрасте 20 и 32 лет были задержаны. В их отношении были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

"Циничность посягательства на скульптуру Этьена Фальконе заключается еще и в том, что помимо высочайшей художественной ценности, этот памятник является одним из символов как Санкт-Петербурга, так и всей страны. Не напугало вандалов и то, что Медный всадник находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти. С помощью самых разных образовательных программ музейное сообщество пытается научить сограждан верному отношению к своей истории и культуре, но, к сожалению, восполнить зияющие проблемы в воспитании удается далеко не всегда", — говорится в заявлении, подписанном президентом Союза музеев России, генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

"Как ни печально это говорить, но, на мой взгляд, государство слишком мягко относится к подобным актам вандализма и наказание за осквернение, повреждение или уничтожение памятников культуры должно быть резко ужесточено, а государственная охрана этих памятников должна быть усилена", — отмечает он.

По словам Пиотровского, в последние годы "сложилась крайне тревожная ситуация с преступным отношением наших сограждан к памятникам культуры". "Во многом это является результатом того, что к памятникам культуры начинают относиться как к объектам бытового развлечения, в качестве примера можно привести руферов, лазающих по крышам исторических зданий, и постоянную застройку Дворцовой площади, превращающая ее в полосу препятствий для жителей и гостей Санкт-Петербурга", — отмечает он.

Ранее сообщалось, что специалисты Государственного музея городской скульптуры после инцидента не обнаружили повреждений на памятнике Петру I.