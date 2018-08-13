В Кировской области открыли памятник актеру Борису Чиркову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Памятник Народному артисту СССР Борису Чиркову торжественно открыли в городе Нолинске Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открытие памятника состоялось в рамках фестиваля актерской песни имени Бориса Чиркова "Шар голубой", который проводится в канун 13 августа – дня рождения актера. В фестивале участвовали исполнители, творческие коллективы, любительские театры из Кировской, Костромской областей, Республик Марий Эл и Удмуртии.

"Двенадцатого августа в Нолинске торжественно открыли памятник знаменитому земляку – Борису Петровичу Чиркову. Чирков своим творческим гением привлек внимание к Кировской области, дал самодеятельным талантам дополнительный стимул проявить себя, стал образцом для многих поколений кировчан, связавших свою жизнь с судьбой театрального артиста. Знаменательно, что памятник появился именно в Нолинске — месте, которое сам актер считал своим истинным домом и куда с огромным удовольствием любил возвращаться", — говорится в сообщении.

Впервые фестиваль "Шар голубой" был проведен в Нолинске, где прошли детские и юношеские годы Бориса Чиркова, в 2010 году. В 2012 году мероприятие получило статус всероссийского.