Анатолий Узденский в сцене из спектакля Шарманка по пьесе Андрея Платонова. Архивное фото

Анатолий Узденский в сцене из спектакля Шарманка по пьесе Андрея Платонова. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Новосибирске умер актер театра "Современник" Анатолий Узденский, сообщается на сайте театра.

Артисту было 66 лет.

"Его имя было широко известно далеко за пределами Новосибирска, где Анатолия Ефимовича буквально боготворили зрители, и где в театре "Старый дом" он блистательно сыграл главные свои роли", — отмечается в сообщении.

Актер сыграл в спектаклях "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы". Узденский также снимался в кино: он прославился ролями в сериалах "Убойная сила", "Ментовские войны", "Улицы разбитый фонарей", "Каменская".

О времени и дате прощания будет объявлено позже.