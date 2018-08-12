Садальский ответил на слова Вайкуле о Крыме

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российский актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram прокомментировал отказ певицы Лаймы Вайкуле ехать в Крым за любые деньги.

"Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!", — написал Садальский.

По словам актера, пока на Украине у власти находится Петр Порошенко, в стране он не появится.

Садальский также отметил, что недавно вернулся из Латвии, где наблюдал такое же "отвратительное отношение к русским", хотя саму Вайкуле считает замечательным человеком.

Во время пресс-конференции перед концертом в Одессе певицу спросили, собирается ли она на полуостров. Вайкуле ответила, что поездки в Крым европейцам запрещены, поэтому она не поедет туда, "какой бы гонорар ей ни предложили".

Директор артистки Алексей Яковлев позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Продюсер Андрей Латковский, в свою очередь, отметил, что певица просто соблюдает закон.