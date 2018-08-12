Захарова призвала Шнурова составить конкуренцию сербским трубачам

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позвала известного исполнителя, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова выступить с концертом в Сербии.

Захарова в воскресенье завершает рабочий визит в Сербию. В пятницу она посетила известный фестиваль трубачей в городе Гуча на западе страны.

"Город Гуча с фестивалем — это просто какая-то феерия и восторг, это очень здорово. Очень масштабное мероприятие, которое с одной стороны основано на традициях, а с другой стороны — современное и интересное молодежи", — сказала Захарова журналистам.

Она "по секрету" сообщила, что, учитывая международный характер фестиваля, появилась идея пригласить российских исполнителей и группу "Ленинград".

"Я тут же позвонила Сергею Шнурову. Он сказал, что для него это очень интересно, и, возможно, все получится в следующем году. Трубы у него тоже есть и периодически "горят". Я думаю, что он может составить хорошую конкуренцию и вашим трубачам", — сказала Захарова.