На Выборгском фестивале покажут фильм-исследование "ВМаяковский"

ВЫБОРГ, 12 авг — РИА Новости. Экспериментальная исследовательская работа режиссера Александра Шейна "ВМаяковский" будет представлена на конкурсе игрового кино на фестивале "Окно в Европу" в Выборге, показ состоится 13 августа.

Предпремьерный показ картины прошел в Лондоне, а премьера состоялась в рамках театрального фестиваля "Территория" в Театре Наций в 2017 году.

Это сложная экспериментальная картина, над которой режиссер с командой единомышленников работал много лет. Артисты, перевоплощаясь в героев фильма — Маяковского, его любимых женщин, друзей и недругов — проживают творческую и человеческую драму поэта как свою собственную. Через его судьбу фильм раскрывает политические и эстетические ценности мира сегодня.

На вопрос РИА Новости, о чем главном фильм, режиссер Шейн ответил: "О времени".

По словам режиссера, Маяковский его привлек в первую очередь тем, как "на протяжении его короткой жизни и куда более долгой жизни после смерти происходит миграция образа, миграция смысла. Потому что через изменение во все времена одного и того же образа можно узнать, понять этику времени".

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"Жизнь имени и образа Маяковского после смерти — тоже его судьба, обязательная и теперь уже неотъемлемая часть его судьбы. Судьба не заканчивается с его смертью, она продлевается в 60-е, и в 70-е, и сегодня. Про это фильм", — отметил Шейн.

В фильме приняли участие актеры Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил и Никита Ефремовы.