Продюсер Лаймы Вайкуле объяснил ее слова про Крым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лайма Вайкуле, оказавшаяся в центре скандала после слов о том, что она не собирается посещать Крым ни за какие деньги, просто соблюдает закон, заявил продюсер и партнёр певицы Андрей Латковский в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием <…> Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех", — пояснил он.

Во время пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она на полуостров. Вайкуле ответила, что поездки в Крым европейцам запрещены, поэтому она не поедет туда, "какой бы гонорар ей ни предложили".

Директор Вайкуле Алексей Яковлев позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Всем людям, "незаконно" посетившим регион, украинские власти запрещают въезд в страну.