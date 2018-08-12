"Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш". В Сети высмеяли Лайму Вайкуле

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.
"Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш", — написал Михаил Шахназаров.
"Вайкуле не приедет в Крым! И сердце биться перестало. Как нам в Крыму жить без европейской музыки?" — поинтересовалась Светлана Ивановна.
"Если ездишь со спонсорскими концертами на Украину, значит, больше некуда. Судьба звездного пенсионера", — прокомментировал Хозяин дивана.
Интернет-пользователи прокомментировали и слова певицы о том, что она не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.
"В европах и не слыхали бы такую Лайму, если бы не популярность ее в СССР", — отметил Александр Чернышев.
О возможности поездки на полуостров певицу спросили во время пресс-конференции перед концертом в Одессе.
"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — пояснила Вайкуле.
Директор артистки позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".