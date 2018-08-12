"Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш". В Сети высмеяли Лайму Вайкуле

Певцы Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис выступают в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи

Певцы Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис выступают в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

"Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш", — написал Михаил Шахназаров.

"Вайкуле не приедет в Крым! И сердце биться перестало. Как нам в Крыму жить без европейской музыки?" — поинтересовалась Светлана Ивановна.

"Если ездишь со спонсорскими концертами на Украину, значит, больше некуда. Судьба звездного пенсионера", — прокомментировал Хозяин дивана.

Интернет-пользователи прокомментировали и слова певицы о том, что она не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

"Лайма Вайкуле: "У меня нет и не может быть ностальгии по СССР. Я счастлива, что все это разрушилось". Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит?— написал Армен Гаспарян.

"В европах и не слыхали бы такую Лайму, если бы не популярность ее в СССР", — отметил Александр Чернышев.

О возможности поездки на полуостров певицу спросили во время пресс-конференции перед концертом в Одессе.

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — пояснила Вайкуле.

Директор артистки позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".