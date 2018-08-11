В Крым с культурным визитом приехала делегация из Японии

ЯЛТА, 11 авг – РИА Новости. Японская делегация приехала в Крым с культурным визитом, сообщил глава делегации, председатель неправительственной организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура.

"Я прибыл из Японии. Для меня это уже десятый визит в Крым. Город Ялта в Японии очень широко известен. В состав нашей группы вошли известные японские музыканты. Это исполнитель традиционной музыки на бамбуковой флейте и человек, который олицетворяет современную японскую музыку, известнейший рок-исполнитель", — сказал Кимура на встрече с властями Ялты.

Кимура подчеркнул, что прибыл в Ялту по приглашению городских властей.

В рамках визита, по его словам, японские музыканты выступят на праздничном концерте, посвященном дню города Ялта, который отмечается во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа.

Кимура пожелал Ялте дальнейшего процветания и благополучия. "Надеюсь, что отношения между Японией и Ялтой будут только крепнуть. Надеюсь, что простые японцы в качестве туристов начнут активнее посещать ялтинские курорты", — сказал Кимура.

В свою очередь, глава администрации города Алексей Челпанов поблагодарил японских гостей за визит в Крым. "Уверен, что наше взаимное сотрудничество будет только расти и приумножаться", — сказал Челпанов.

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