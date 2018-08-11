В Подмосковье открылся фестиваль "Эх, вы, песни мои, песни" памяти Шаляпина

МОСКВА, 11 авг — РИА Новоости. Летний музыкальный фестиваль "Эх, вы, песни мои, песни" памяти певца Федора Шаляпина открылся в субботу в селе Гагино Сергиево-Посадского района на территории храмового комплекса.

Московский Музей музыки намерен проводить фестиваль ежегодно. Он получил название по одной из песен, сочиненных Федором Шаляпиным. В фестивале участвуют и профессиональные, и любительские коллективы. Также в программе мастер-классы для детей, будет работать ярмарка народных промыслов.

"В этом году Шаляпинский фестиваль в Гагино приобрел новую форму, иной масштаб. Появились профессиональные коллективы, здесь выступают от солистов Большого театра до коллективов, которые представляют муниципальные образования Сергиево-Посадского района. Открыл фестиваль один из лучших коллективов Московской области "Русские узоры". Хочу отметить, что сегодня в Гагино можно не только побывать на концерте, но и осмотреть выставки — Музеем музыки подготовлено несколько экспозиций, посвященных Федору Шаляпину и истории фестиваля", — цитирует министерство культуры РФ слова директора Музея музыки Михаила Брызгалова.

На открытии фестиваля выступил министр культуры РФ Мединский. Он отметил, что исполняется 120 лет со дня венчания в селе Гагино легендарного баса Шаляпина и итальянской примы-балерины Иолы Торнаги. "Мы решили запустить новую традицию. Музей музыки будет проводить здесь ежегодный фестиваль памяти Шаляпина… Мы хотим, чтобы это место возродилось и было столь же популярно, как сто с лишним лет назад", — приводит слова министра Минкультуры.

Министр напомнил, что село Гагино тесно связано с русской культурой. "В Подмосковье была усадьба Саввы Мамонтова, и Савва Мамонтов вместе с художником Коровиным были свидетелями на свадьбе Федора Шаляпина, проводившего в Гагино много времени. К сожалению, в советские годы это место пребывало в страшнейшем запустении. В храмах были снесены кресты, и они выполняли роль хранилищ удобрений. За пять лет мы восстановили храмовый комплекс, причем не только на бюджетные деньги, но и на средства благотворителей, меценатов и попечителей", — сказал Мединский, возглавлявший попечительский совет по восстановлению храмового комплекса.

В селе Гагино сохранились две церкви — Спасская и Казанская. Первая была построена в 1760-е годы и до 2010 года находилась в руинах. Казанская церковь была построена в 1845 году. Она известна тем, что в 1898 году в ней венчались Шаляпин и Торнаги. В советское время усадьба в Гагино была полностью разрушена. Спасская церковь была разобрана на кирпичи, а в стоящей рядом Казанской церкви устроили склад удобрений. Реставрация комплекса началась в 2013 году, сейчас оба храма восстановлены.