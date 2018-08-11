На фестивале в Выборге покажут фильм о драматурге Вампилове

ВЫБОРГ, 11 авг — РИА Новости. Выпускник ГИТИСа и ученик Марка Захарова режиссер Виктор Алферов представит на фестивале "Окно в Европу" фильм "Облепиховое лето", посвященный последним годам жизни самого известного современного драматурга Александра Вампилова. Премьера состоится 11 августа.
По словам режиссера, в Сибири, Иркутске, откуда родом Вампилов, чтут память о своем знаменитом земляке, там есть музей, рассказывающий о жизни и творчестве драматурга.
"Я знаю историю семьи Вампилова, знаю, что его отец — бурят по национальности был сельским учителем, очень образованным человеком, знал несколько языков. По доносу он был расстрелян. Его увезли ночью и больше никаких известий о нем не было. Родные 10 лет продолжали ждать его", — рассказал Алферов.
Вот эта история с отцом, которого он не видел, тоска по отцу, эта личная его трагедия, которая так или иначе звучала во всех его пьесах — особенно в " Старшем сыне", и стала для меня ключевой, отправной точкой в создании картины".
Фильм "Облепиховое лето" снимался в Москве и в Иркутске. Главную роль исполнил известный актер Андрей Мерзликин, и получилось это на самом деле случайно, как рассказал Алферов.
"Мы вместе с автором сценария Ольгой Погодиной были на одном мероприятии, когда она вдруг увидела Мерзликина и сказала: "Да вот же тебе и Саша Вампилов". Андрей действительно очень похож на Вампилова. Мы подошли к нему и рассказали о своем проекте. Реакция Мерзликина была мгновенной: "Это моя мечта!" Так был решен вопрос с исполнителем заглавной роли, и можно было приступать к работе над картиной. Что у нас получилось? Об этом судить зрителю", — подчеркнул Алферов.