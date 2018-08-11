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Культура

На фестивале в Выборге покажут фильм о драматурге Вампилове

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© Фото : Культурный центр Александра ВампиловаАлександр Вампилов. Архивное фотоАлександр Вампилов. Архивное фото
© Фото : Культурный центр Александра Вампилова

ВЫБОРГ, 11 авг — РИА Новости. Выпускник ГИТИСа и ученик Марка Захарова режиссер Виктор Алферов представит на фестивале "Окно в Европу" фильм "Облепиховое лето", посвященный последним годам жизни самого известного современного драматурга Александра Вампилова. Премьера состоится 11 августа.

Открытие фестиваля российского кино Окно в Европу в Выборге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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На фестивале "Окно в Европу" в Выборге покажут около 130 фильмов
"Хотелось рассказать об этом гениальном драматурге, авторе самых загадочных пьес, тайну которых не смогли разгадать даже самые большие режиссеры, об этом удивительном человеке, чья жизнь прервалась так рано и так трагически", — сказал РИА Новости Алферов.

По словам режиссера, в Сибири, Иркутске, откуда родом Вампилов, чтут память о своем знаменитом земляке, там есть музей, рассказывающий о жизни и творчестве драматурга.

"Я знаю историю семьи Вампилова, знаю, что его отец — бурят по национальности был сельским учителем, очень образованным человеком, знал несколько языков. По доносу он был расстрелян. Его увезли ночью и больше никаких известий о нем не было. Родные 10 лет продолжали ждать его", — рассказал Алферов.

Вот эта история с отцом, которого он не видел, тоска по отцу, эта личная его трагедия, которая так или иначе звучала во всех его пьесах — особенно в " Старшем сыне", и стала для меня ключевой, отправной точкой в создании картины".

Открытие кинофестиваля Окно в Европу в Выборге. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
На фестивале в Выборге будет представлен фильм "Хрусталь"
По словам режиссера, фильм рассказывает о последних годах жизни Вапилова, времени, когда он написал свою последнюю знаменитую " Утиную охоту", приехал в Москву, отдал пьесу Олегу Ефремову и ждал ответа, получил отказ и вернулся в Иркутск, где вскоре и произошла трагедия.

Фильм "Облепиховое лето" снимался в Москве и в Иркутске. Главную роль исполнил известный актер Андрей Мерзликин, и получилось это на самом деле случайно, как рассказал Алферов.

"Мы вместе с автором сценария Ольгой Погодиной были на одном мероприятии, когда она вдруг увидела Мерзликина и сказала: "Да вот же тебе и Саша Вампилов". Андрей действительно очень похож на Вампилова. Мы подошли к нему и рассказали о своем проекте. Реакция Мерзликина была мгновенной: "Это моя мечта!" Так был решен вопрос с исполнителем заглавной роли, и можно было приступать к работе над картиной. Что у нас получилось? Об этом судить зрителю", — подчеркнул Алферов.

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