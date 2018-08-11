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Культура

На фестивале в Выборге будет представлен фильм "Хрусталь"

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© РИА Новости / Анатолий МедведьОткрытие кинофестиваля Окно в Европу в Выборге. Архивное фотоОткрытие кинофестиваля Окно в Европу в Выборге. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь

ВЫБОРГ, 11 авг — РИА Новости. Фильм Дарьи Жук "Хрусталь", созданный совместными усилиями кинематографистов России, Белоруссии, США и Германии, будет представлен в Выборге на фестивале "Окно в Европу" в рамках конкурсной программы "Копродукция. Окно в мир", показ состоится 11 августа.

Город Выборг. Архивное фото
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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Режиссер картины Дарья Жук родом из Белоруссии, но уже 20 лет живет и работает в США. Свой фильм, рассказывающий о девушке, которая мечтает уехать из Белоруссии в надежде на прекрасную жизнь, Дарья назвала " Хрусталь".

"Название "Хрусталь" появилось в тесном сотрудничестве с автором сценария Хельгой Ландауэр", — рассказала Жук РИА Новости. "Хрусталь как метафора работает на нескольких уровнях. Это тот добробыт, к которому мы показательно стремились в советские времена, выставляя хрусталь на самое видное место в серванте в гостиной. Это также и хрупкая мечта главной героини, которая стремится к сверкающему будущему. Хрусталь в фильме — это и продукт, который можно еще и продать на рынке на Западе. Главной героине, которая мечтает уехать из Беларуси, кажется, что она как хрусталь обретет свою настоящую цену и возможность самореализации где-то за пределами родной страны", — добавила режиссер.

По словам режиссера, фильм не совсем автобиографичен. Создавая сценарий, авторы опирались на несколько реальных курьезных историй, которые произошли с их знакомыми в 90-е.

"Конечно, есть некие детали, которые этот фильм делают мне лично близким", — сказала Жук "Это хаус-музыка, которую любит героиня, и рейв субкультура, к которой она принадлежит. Для меня в молодости эта музыка была неким отрицанием всего, к чему стремилось предыдущее поколение. Желание героини вырваться из родного города и посмотреть на мир мне тоже очень понятно, я, как и сценарист Хельга, уехали в Америку в середине 90-х. Образы многих персонажей картины опираются на реальных людей моего круга", — добавила она.

Главная тема фильма по определению режиссера это "границы личности и личной свободы и как с ними соприкасается переходное общество, пострадавшее от исторической травмы". Также в этой картине затрагивается и тема взросления молодой страны.

"Затрагивая новейшую историю Беларуси, я таким образом говорю и о сегодняшнем дне. Мы смотрим на эту картину из сегодняшнего дня, отмеряя линейкой пройденный путь, рефлексируем. А что изменилось? Этот вопрос я и хочу задать зрителям".

Жук рассказала, что найти исполнительницу на главную роль оказалось очень не просто. Поиски шли в Минске, Москве, в Нью-Йорке, в Питере и даже в Тбилиси. И она летала иногда на полдня, чтобы познакомиться c актрисами. В результате на эту роль пригласили Алину Насибуллину, выпускницу Школы-студии МХАТ, которая живёт и работает в Москве.

"На фестивале в Карловых Варах, где был показан наш фильм, Алину окрестили настоящей звездой. И я очень жду ее новых работ", — отметила Жук.

Открытие фестиваля российского кино Окно в Европу в Выборге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фильм "Хрусталь" был не только на кинофоруме в Карловых Варах, но и получил главный приз на Международном кинофестивале в Одессе. Также он будет выдвинут на премию Оскар от Белоруссии.

"Мы работаем над удовлетворением всех требований американской киноакадемии, чтобы "Хрусталь" представил Беларусь в категории "лучший иностранный фильм". Международные партнеры, которые присоединились к производству на ранних стадиях, подняли нам всем планку, и нам удалось взять эту заданную высоту. Если бы не возможность и интерес к копродукции, этого фильма не было бы. Эта форма сотрудничества сейчас наиболее актуальна, я считаю, это позволяет еще до съемок фильма заявить о проекте", — сказала Жук.

Режиссер рассказала, что над картиной работали профессионалы из шести стран. Были потрясающие актеры из России помимо Алины — Юрий Борисов и Иван Мулин, оператор Каролина Коста из Бразилии, были американские и немецкие продюсеры и звукорежиссёры.

Что касается будущих планов, то, по словам Жук, она надеется, что сможет запустить проект на английском в Минске с международными партнерами. "Я открыта к историям с сильными женскими образами в любом жанре", — отметила Дарья. Она сказала, что очень рада, что фильм пригласили на фестиваль в Выборг.

"Это наша российская премьера, и зритель сможет и оценить и хорошенько покритиковать "Хрусталь". Все-таки они будут смотреть картину, а не читать титры", — подчеркнула Жук.

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