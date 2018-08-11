СМИ: в США отказались возбуждать дело по жалобе на Мэрилина Мэнсона

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Прокуратура Лос-Анджелеса отказала в возбуждении дел по ряду обвинений, сделанных во время распространения движения против домогательств "Me Too", в том числе против американского музыканта Мэрилина Мэнсона, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на судебные документы.

Согласно изданию, в мае 2018 года в полицию поступило заявление о неуказанных "сексуальных преступлениях", которые певец якобы совершил в 2011 году. Однако прокурор отклонил дело в связи "отсутствием доказательств".

Кроме того, "из-за несоответствий" прокуратура отказалась рассматривать дело против американского продюсера и писателя Мюррея Миллера, которого в прошлом ноябре обвинила в изнасиловании американская актриса Аврора Перрино. При этом ряд дел, в которых обвинения выдвинуты против продюсера Харви Вайнштейна и актера Стивена Сигала, все еще проверяются прокуратурой.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017–2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.